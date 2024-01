David Gómez Casanovas, presidente de la Federación Asturiana de Bádminton, ante el año olímpico:"Queremos organizar el Europeo de 2026"

David Gómez Casanovas (Gijón, 1975) lleva tres lustros al frente del bádminton asturiano. El año que viene se enfrenta a elecciones. "No sé si presentarme, esto es duro. Si cuentan conmigo, supongo que seguiré", asegura. Insiste en el gran ambiente que se respira en el entorno de su deporte.

–¿Satisfecho con la situación actual de su Federación?

–Sí, estamos contentos. Seguimos en nuestra línea. Al ser pequeños, lo que nos falta son apoyos. Sacamos deportistas de nivel casi olímpico, y a veces pensamos que podríamos hacer más si tuviésemos más ayuda, pero bueno, es el lloro de todos.

–Es una queja recurrente entre sus homólogos de otras federaciones.

–Por desgracia, las ayudas del Principado son una cantidad muy ínfima en comparación con comunidades homologables a la nuestra. Cantabria, con la mitad de población, recibe mucho más dinero. O en Canarias, donde estoy mucho por trabajo… ¡si tuviésemos tanto dinero como Canarias sacaríamos olímpicos como churros! Se trata de dinero, además de trabajo y esfuerzo. Con dinero puedes tener buenos entrenadores, sacar a la gente a competir fuera…

–¿A qué cree que se debe esta infrafinanciación que denuncia?

–Es una decisión política. El que manda decide en qué gasta el dinero. Aunque nos dieran el doble de dinero, seguiría siendo una cantidad ridícula en comparación con el presupuesto de Asturias. Tenemos carencias muy grandes en nuestras instalaciones deportivas, algunas se están cayendo a pedazos, te lo dicen todos los gestores en todos los municipios. No se dan cuenta de que con más inversión la gente tendría mejor salud y, por lo tanto, bajaría el gasto en Sanidad. Soy vicepresidente de la Federación Española, por lo que controlo la ayuda que reciben otras comunidades, y me da envidia cuando la comparo con la nuestra.

–¿Está el bádminton asturiano mejor que cuando usted asumió la presidencia?

–El bádminton ha mejorado mucho. No por cosa mía, sino porque en la Federación tenemos un grupo de trabajo impresionante. Haciendo un sobreesfuerzo, con gente sin cobrar o mal pagada, hemos conseguido impulsar un centro de tecnificación que es referente a nivel de eventos: somos vanguardia a nivel nacional, organizando campeonatos de España todos los años. Ahora vamos detrás de organizar el Campeonato de Europa de 2026.

–¿Lo lograrán?

–Depende de la ayuda de los ayuntamientos y el Principado.

–¿Confía en ello?

–Soy optimista, quiero serlo.

–¿Qué supondría para Asturias organizar el campeonato?

–El bádminton es el cuarto deporte más practicado en el mundo. En China y la India es deporte segundo y tercer deporte, y hablamos de dos países que son un tercio de la población mundial. En Francia, hay 250.000 jugadores de bádminton. Somos un deporte relativamente nuevo en España, estamos aún en fase de crecimiento. Carolina Marín nos ha ayudado mucho. Cada vez tenemos más licencias y más clubes, pero el problema es que no podemos crecer lo que nos gustaría por falta de instalaciones.

–En su deporte abundan los referentes femeninos, también en Asturias, como Laura Álvarez.

–Sí, nos pone muy contentos. También, en chicos, está Quique Peñalver, que estuvo en el Centro de Tecnificación de Oviedo y que está peleando por ser olímpico. Y, aparte de Laura, están Pelayo Pinto, Marcos García, Pablo Serrano en parabádminton, que está luchando por ir a la paraolimpiada… No nos podemos quejar.

–Hábleme del Centro de Tecnificación de Oviedo.

–Nos han recortado muchísimo la ayuda en los últimos tiempos. Antes nos daban varios miles de euros en volantes, y de repente ya no nos los dan… ¡bueno, pues jugamos con piedras!

–¿Les dieron alguna explicación?

–Aida (Nuño, anterior directora general de Deportes del Principado) dijo que no correspondía. Dijo: "Tampoco le doy balones al de baloncesto…", pero es que el baloncesto no tiene un centro de tecnificación aquí. Si te recortan por un lado y por el otro… Antes teníamos 12 plazas de internos de chavales de Gijón y las alas que ahora no pueden venir, y ya no hablemos de la gente de fuera de Asturias: para mejorar el nivel de nuestros jugadores, hay que tener sparrings buenos que vengan de fuera. Tengo miedo de que un día nos cansemos y no tiremos más.

–El Club Bádminton Oviedo (CBO) sigue consolidado en la élite, liderando el Ranking Único de Clubes.

–El CBO siempre está en la pomada por ser número uno. Tiene una cantera bestial y una estructura de club muy profesional.

–Rubiales.

–A este hombre se le fue la pinza. Fue vergonzosa la falta de respeto hacia las futbolistas y hacia el público en general, me quedé alucinando cuando lo vi. En bádminton, a pesar de que sigue habiendo machismo porque está metido en la sociedad, hay bastante menos. Por ejemplo, División de Honor es una competición mixta en la que hay el mismo número de chicos y de chicas, y hay ocho entrenadoras, el juez árbitro es una mujer y hay varias árbitras. Nos falta que den un paso hacia adelante y se metan a dirigir.