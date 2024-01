El deporte ovetense brinda por un 2024 todavía más exitoso, pero siempre "con los pies en la tierra"

Un año da para mucho. Especialmente en el deporte, tan dado a la volatilidad y la ciclotimia. Que tire la primera piedra el que terminó 2023 igual que lo comenzó. Bien lo saben los tótems del deporte ovetense, que se reunieron en la plaza de la Escandalera de la capital del Principado para brindar por un próspero 2024 y pasar revista a un 2023 del que, en líneas generales, no se pueden quejar.

Si existe un nombre propio por el que los aficionados al deporte en Oviedo recordarán el año saliente ese es el de Santi Cazorla. El regreso a casa del hijo pródigo fue una noticia de repercusión planetaria por su naturaleza contracultural en un fútbol cada vez más apegado a los petrodólares y menos a los afectos de cuna. "Son las cosas que tiene este club, que genera un gran sentido de pertenencia en todos aquellos que lo sienten como propio, como es el caso de Santi", sintetiza Roberto Suárez, director deportivo del Real Oviedo, al despedir un 2023 que ha sido, dice, "una montaña rusa": "La temporada pasada empezamos mal, pero conseguimos enderezar el rumbo y darle la vuelta. Es un poco como está pasando ahora. El equipo va dando pasos hacia adelante, cambiando la mentalidad y creyendo que los objetivos son posibles". Si una meta obsesiona al oviedismo de cara a 2024 esa es alcanzar el play-off de ascenso a Primera. "Hay que ser ambiciosos, pero teniendo los pies en la tierra y sabiendo que debemos tropezar lo menos posible", concede Suárez.

Como indica el director deportivo azul, el curso actual del Real Oviedo guarda varias similitudes con el pasado. Si en la 2022-23 Cervera fue el elegido para reflotar al equipo después de un inicio complicado con Bolo, en esta ocasión ha sido Luis Carrión quien ha relevado al Almirante. El espíritu propositivo del nuevo entrenador ha calado en un Tartiere que afronta el año cargado de optimismo. No es para manos: bajo la dirección de Carrión, el Oviedo ha sacado 27 de los 45 puntos en disputa, incluyendo victorias de prestigio contra Espanyol y Elche. "Estamos evolucionando", se congratula Suárez.

2023 ha sido un año menos feliz para la sección femenina del Oviedo. Después de descender en primavera, las chicas de Andrea Suárez se fajan ahora en una Segunda Federación en la que, no obstante, su desempeño está resultando óptimo, ocupando la cuarta posición de su grupo. Pero el mayor estímulo competitivo se centra en una Copa de la Reina en el que las azules, tras eliminar a dos conjuntos de Primera Federación (Segunda División), el Dux Logroño y Alhama El Pozo, están en octavos y recibirán en San Claudio a un equipo de Primera, el Granadilla de Tenerife.

A pesar de la pérdida de categoría, el director deportivo Marcos Suárez deja atrás 2023 con buen sabor de boca. "Es un año que nos coge a medio camino entre el final del Oviedo Moderno y la incorporación al organigrama del grupo Pachuca. Queremos sentar las bases del proyecto para crecer deportivamente, y creo que vamos por el buen camino", analiza.

El momento de felicidad máxima en el deporte, dicen quienes lo han vivido, es un ascenso. 2023 será recordado por el Lobas Global Atac Oviedo como el año de su regreso, ocho temporadas después, a la Liga Guerreras Iberdrola. "No lo olvidaremos nunca", dice Celia Rojo, capitana del Lobas e integrante de aquel equipo que, en la 2015/16, ya saboreó las mieles de la élite del balonmano femenino nacional.

En su retorno a la máxima categoría, las de Manolo Díaz no están obteniendo los resultados esperados, con solo una victoria conseguida hasta la fecha. Sin embargo, las ovetenses, promete su capitana, batallarán hasta el final por no descender de nuevo a las primeras de cambio: "Afrontamos la segunda vuelta con más ganas aún que la primera. Debemos cometer menos errores y salir más concentradas y entusiasmadas a los partidos, muchas veces no nos lo creemos". Celia tiene claro qué le pide al año entrante: "La permanencia, por supuesto".

Mismo deporte, mismo deseo. El Unión Financiera Base Oviedo aspira a mantenerse, por segunda temporada consecutiva, en División de Honor Plata. Los de Ricardo Margareto, que transitan la zona templada de la clasificación, lo tienen más sencillo que sus homólogas femeninas. Uno de los factores que explican el notable inicio de temporada del Base es su fortaleza en Vallobín. "Estamos haciendo muy buenos partidos en casa, siendo competitivos e incluso ganando contra equipos de arriba. La clave en esta categoría es esa, hacerte fuerte en tu pista y luego rascar lo que se pueda fuera", expone el capitán, Rubén Menéndez.

Después de ascender en 2022 a División de Honor Plata, el Unión Financiera celebró en primavera la permanencia y se ha ido al parón navideño, de aproximadamente un mes de duración, en estado de optimismo. Pero sin echar las campanas al vuelo. "El objetivo es salvarnos. Con eso tenemos bastante. Todo lo que venga después será un regalo", advierte Menéndez.

Menos tiempo para recapitular tiene el Alimerka Oviedo. La LEB Oro no se detiene por Navidad, y los de Javi Rodríguez comenzarán 2024 con un trajín de partidos de aúpa, algunos tan decisivos como los duelos contra Cáceres y Alega Cantabria, rivales directos por la permanencia. Echando la vista atrás, en Pumarín tienen motivos para sonreír por un 2023 de objetivos cumplidos. "Hemos conseguido la permanencia, que era lo que queríamos, y el comienzo de temporada ha sido mucho mejor de lo esperado", confiesa. El equipo ovetense ocupa ahora mismo la novena plaza de la clasificación, que le metería en el "play-off" de ascenso, con un balance de siete victorias y ocho derrotas. El último triunfo, ante el Valladolid para cerrar el año en casa (83-66), entusiasmó a la afición por el fondo y por la forma

A nivel personal, para Martí 2023 fue un año de resurgimiento, en el que superó definitivamente la grave lesión de rodilla que había minado su confianza: "Por fin lo dejé atrás y pude volver a divertirme jugando. Quiero seguir pasándomelo bien en la cancha, conseguir la permanencia y todo lo que venga después, bienvenido sea".

El interior catalán ha comenzado en un sensacional estado de forma la temporada, envalentonado en su rol de capitán después de la retirada de Oliver Arteaga, un mito de Pumarín que se despidió del baloncesto en primavera. "Estoy muy contento por poder seguir los pasos de Oliver. Nos llevamos muy bien y siempre me fijaba en su manera de liderar. Como capitán, siento que puedo ayudar mucho a mis compañeros, pero la verdad es que todo el mundo me lo está poniendo muy fácil", remata Martí.

Si por algo puede sacar pecho el deporte ovetense es por el Club Bádminton Oviedo, que lidera el Ranking Único de Clubes del bádminton nacional que distingue, teniendo en cuenta todas las categorías, al mejor equipo de España. El equipo senior, aunque terminó el curso anterior segundo de su grupo en División de Honor, está pasando penalidades esta temporada, en la que marcha en penúltima posición. Kristina Sotomayor, jugadora del CBO, llama a apretar los dientes para conseguir mantener la categoría: "No queremos descender, es muy importante mejorar los resultados".

Con mucha más fuerza que la permanencia desea Kristina que 2024 sea el año del final de guerra en su país, Ucrania. "Pido que todas las familias estén a salvo y en paz", ruega la ucraniana. Reformulando la famosa frase, el deporte es lo más importante de entre las cosas menos importantes.