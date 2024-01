"Aunque se diga en los bares que todo está inventado, el fútbol evoluciona"

Marcos Suárez (El Entrego, 56 años) no se puede quejar de inicio de año después de que su equipo, el Urraca, venciese a domicilio el derbi contra el Llanes y se situase, de paso, cuatro puntos por encima del descenso.

–Ganar al máximo rival, en su casa y remontando. No está mal.

–Fue difícil. Nunca le perdimos la cara al partido, creo que fuimos justos vencedores. Pusimos mucha intensidad y al final conseguimos darle la vuelta. Yo no soy de la zona de Llanes, pero los jugadores me comentaban que era un partido especial, de mucha rivalidad. Días así se disfrutan mucho, sobre todo cuando ganas.

–Llevan dos victorias consecutivas. ¿Están en racha?

–El partido anterior, contra el Luarca, también lo ganamos remontando. Creo que veníamos sacando menos puntos de los que merecíamos: hubo más de un partido en el que fuimos superiores, pero si no aciertas en las áreas no sirve de nada. Pero estamos muy contentos con nuestro rendimiento. Somos un recién ascendido y estamos mejor que seis equipos. Queremos mantener la categoría y crecer poco a poco.

–¿Les ha costado adaptarse a Tercera Federación?

–Fue un viaje de ida vuelta: el equipo bajó y volvió a subir al año siguiente. Para esta temporada, decidimos mantener a muchos de los futbolistas que consiguieron el ascenso, aunque hemos hecho siete/ocho fichajes. Estoy convencido de que el equipo va a dar mucho más todavía en la segunda vuelta.

–Antes de ascender el año pasado con el Urraca, había subido ya de categoría con L’Entregu, el Rayo Carbayín, el Lada y el Titánico B. Tiene ángel.

–Soy un afortunado. El último ascenso con el Urraca fue inolvidable. Tuvimos que hacer una reestructuración total después de que el equipo bajase de Tercera el año anterior. Nos costó arrancar, pero conseguimos hacer una temporada inolvidable. De mi tiempo en el fútbol, me queda la espina de no haber subido a Tercera con el Rayo Carbayín, al que cogí en Segunda Regional. Fuimos líderes durante 35 jornadas y se nos escapó en las tres últimas. Una pena.–Llegó al Urraca cuando estaba en Preferente siendo usted ya un entrenador consolidado en Tercera. ¿Por qué?–Venía de entrenar al Titánico, donde, desafortunadamente, me despidieron en noviembre, sin el tiempo necesario para demostrar mis capacidades. Pero son situaciones del fútbol y hay que aceptarlo. Luego el Urraca confió en mí y aquí estoy, muy feliz, entrenando a 100 kilómetros de mi casa, que es El Entrego: tardo cincuenta minutos en ir a entrenar.

–Estuvo seis temporadas en L’Entregu.

–Estuvimos dos veces en el play-off para ascender, pero no pudo ser. Siendo de aquí, hubiera sido bonito ser profeta en mi tierra, como se suele decir.

–Lleva 37 años entrenando. ¿Se parece en algo el fútbol actual al que conoció en sus inicios?

–Por mucho que se diga en los bares que todo está inventado, yo soy completamente contrario a esa filosofía. Siempre se lo digo a mis jugadores: el fútbol progresa, cambia, está en constante evolución. Se ve en los métodos de trabajo, los entrenamientos, los sistemas de juego e incluso en las reglas del propio juego.