Manolo Simón: así fue el cese "inesperado" del técnico del Cova

Dice el hasta el pasado domingo entrenador del Covadonga, Manolo Simón, que se marcha con la espinita de no haber podido visitar los campos de Zamora, Pontevedra y Gimnástica de Torrelavega, equipos en los que jugó en su etapa como futbolista. "Me da pena", lamenta, aún tratando de somatizar una destitución que no había previsto. "No me lo esperaba. Pero, cuando los resultados no son buenos, el entrenador está siempre en la cuerda floja, entiendo que entra dentro de lo normal", explica.

Todavía "fastidiado", Simón confiaba en sacar la situación adelante. "Tenía mucha ilusión por conseguir la salvación, tenía mucha fe en ello. El club ha decidido intentarlo con otra persona, y, aun así, creo que se alcanzará el objetivo", pronostica, al tiempo que acata el despido ("imagino que será una decisión meditada"). El Covadonga tomó la determinación de prescindir del técnico tras el partido inmediatamente posterior al parón navideño de dos semanas. Los de Teatinos empataron (1-1) en el Álvarez Rabanal contra el Marino, mismo botín, un punto, que el obtenido en el campo del Rayo Cantabria, cuarto clasificado, en la jornada anterior (0-0). Simón encuentra "sorprendente" el momento de un cese que le fue comunicado poco después del citado empate contra el Marino: "Me llamaron y fui al club. Fue una reunión muy corta, de apenas cinco minutos". Penúltimo clasificado con 12 puntos, el Cova, con tan solo dos victorias en diecisiete jornadas, marcha a seis de una salvación que marca el propio Marino. "La situación no es insalvable", insiste Simón, que asume su cuota de culpa en la complicada marcha del equipo: "No es cuestión de nada en concreto, sino que influyen muchas circunstancias, empezando por mí, que soy el principal responsable; no conseguí dar con la tecla. También tuvimos lesiones, partidos perdidos al final sin merecerlo… pero la realidad es la que es. Aunque estábamos adaptándonos poco a poco a Segunda Federación, es cierto que nos faltó regularidad". Aunque fue hace apenas unos meses, queda lejos el ascenso de la temporada pasada en el que fue, sentencia Simón, "uno de los mejores años de nuestra vida para todos los que lo vivimos". "Fue precioso, sobre todo por cómo se consiguió", profundiza, especialmente agradecido a unos jugadores con los que mantiene una "muy buena" relación: "Estoy orgulloso de ellos, no solo por el ascenso, sino cómo están luchando esta temporada". Para digerir al mal trago, Simón aboga por olvidarse "completamente" del fútbol durante, al menos, "un tiempo". "Me centraré en la familia, la gran damnificada por el tiempo que le dedico a entrenar", expone, incapaz de matar un gusanillo con el que no acaba un disgusto: "La temporada que viene, si surge una buena opción, me gustaría afrontar un nuevo reto". A la espera de entrenador. David González, técnico del División de Honor, se ha hecho cargo con carácter provisional del primer equipo del Cova. Los de Teatinos reciben el domingo, a las 16 horas, al colista, el Arandina, en un encuentro que se antoja crucial en la batalla por mantener la categoría.