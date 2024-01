Listos para la gran fiesta: vuelve Carlos Ruesga y debuta Carlos González en el Unión Financiera Balonmano Base Oviedo recibiendo al Barça Atlético

La primera mitad de la temporada ha puesto a prueba al Unión Financiera Balonmano Base Oviedo. Al equipo azul le ha pasado prácticamente de todo, pero lo peor de todo ha sido la acumulación de lesiones, que se han centrado en los refuerzos más importantes que hizo el club para dar un salto de calidad este curso. El equipo de Ricardo Margareto, no sin dificultades, ha sido capaz de ir navegando por la División de Honor Plata a pesar de todos esos problemas y ahora mismo está en la zona media de la clasificación, con el objetivo de asegurar la permanencia y la ilusión de meterse en la promoción de ascenso a la Liga Asobal.

Y por fin la afición del conjunto carbayón podrá ver a dos de sus fichajes más importantes, Carlos Ruesga y Carlos González, el sábado (18.30 horas) en Vallobín. El internacional asturiano solo pudo jugar las dos primeras jornadas mientras que el lateral izquierdo onubense no llegó ni a debutar por una extraña lesión en el tendón tibial anterior. No volverán en un partido cualquiera. Vallobín vivirá una auténtica fiesta recibiendo a un Barça Atlético de campanillas, en el que estarán los jugadores que suelen jugar con el primer equipo, ya que no hay competición de Asobal. Si no hay contratiempos, en Oviedo estarán entre otros los hermanos Djordje y Petar Cikusa, las dos grandes perlas para el futuro del balonmano español.

"Tengo muchas ganas de volver", reconoce Carlos Ruesga, consciente también de que tendrá que ir con calma: "Estoy recuperado, pero soy consciente de que me va a faltar ritmo de competición". Al encuentro del sábado asegura que el equipo irá "con todo", aunque advierte de que "el Barça Atlético es el favorito". "Será un partido muy bonito para el espectador", añade el exjugador del Barça.

A Carlos González también le apetece el partido, aunque al de Lepe (Huelva) casi le da la risa al pensar que su debut nada más salir de una lesión va a ser contra un equipo que va a toda velocidad: "No es el mejor partido para volver, son el equipo más rápido de la liga, tienen mucho ritmo y, además, vienen con toda la artillería". Para el lateral izquierdo este encuentro supondrá su debut en un equipo del norte tras varios de intentos frustrados. "El año del covid me fichó el Burgos para jugar la fase de ascenso a División de Honor Plata y llegó la pandemia, vine a Oviedo y me lesioné antes de debutar", dice.

El de Lepe dedica el tiempo que le sobra del balonmano a estudiar las oposiciones de bombero, oficio que también ejerció su padre, y cuenta que a pesar de la mala pata con la que todo comenzó en Oviedo, con una lesión "muy rara", todo ha ido bien porque "el trato ha sido espectacular": "Es lo que más remarco, había estado en muchos otros sitios de España, y aquí me ha sorprendido tanto el trato por parte del club como de mis compañeros, el equipo es una piña. El club me ha dado siempre todo lo que ha podido, no han dejado que estuviera nunca hundido".

Carlos Ruesga coincide también en la importancia de esa cercanía y trato que hay en el Unión Financiera: "Estoy contento desde antes de empezar la temporada por volver a casa, pero también por cómo me han tratado, Pepe (Rionda, presidente) y Caco (Heriberto Fernández, director deportivo), con el que he tenido un contacto constante, y también por parte de todos mis compañeros. Ahora me toca trabajar para devolvérselo".

El gijonés advierte de que hasta el final de la temporada "hay que tener los pies en el suelo". "Lo primero es conseguir la permanencia y después mirar a la parte alta", añade. Pero es un hecho que el equipo "ha ido de menos a más", coinciden los dos Carlos, dos fichajes que son ahora refuerzos de invierno para que este Unión Financiera sueñe con todo: "Los próximos partidos nos dirán si peleamos por la permanencia o por la Asobal".