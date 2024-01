Alfredo Rodríguez, nuevo entrenador del Motive.co Gijón de balonmano: "La clave está en que no se vayan puntos de La Arena"

Alfredo Rodríguez, nuevo entrenador del Motive.co Gijón, tiene claro que la clave de la salvación "pasa por el pabellón de La Arena, que no se vayan puntos de aquí y que la afición nos apoye y los equipos que vengan noten la presión"., El técnico gijonés comenzará a trabajar mañana mismo, pero advierte de que "no se puede resolver en dos semanas lo que no se resolvió hasta ahora".

Deportivamente, Rodríguez quiere "construir un equipo partiendo de una sólida defensa. Hay que evitar tener tantas pérdidas de balón" y también está seguro de que "en ataque hay gente que puede aportar mucho". El entrenador señaló que "estaba a punto de volver a ir a Italia a entrenar cuando recibí la llamada de Alejandra diciéndome que había la posibilidad de poder entrenar aquí y hacer un proyecto a medio plazo". Y asegura que desde ese momento "todo fueron facilidades". La presidenta del club, Alejandra Argüelles, indicó que la elección de Alfredo fue porque "es un entrenador con experiencia, acostumbrado a entrenar equipos femeninos y que conoce la Liga española. El equipo necesita a alguien con experiencia y alguien de aquí que pueda sentir más a un club de su ciudad". Argüelles también dio por cerrada la plantilla sobre todo porque la recuperación de la pivote Juceleyde Pereira marcha por buen camino y su vuelta a las canchas parece que no tardará en producirse. Alejandra Argüelles también reconoció que "todavía no hay acuerdo con Algorri (el anterior entrenador), estamos hablando para que sea lo mejor para todos". Mientras, el técnico gijonés se mostró satisfecho por la imagen ofrecida por el Motive.co en su partido del miércoles en Málaga. "Vimos a un equipo que está bien y la disposición de las jugadoras es buena", destacó. En su análisis de lo que va de temporada, Rodríguez señala que "hubo partidos de mala suerte" fruto tal vez de que "en la plantilla hay jugadoras muy jóvenes que les cuesta salir de esta situación. Por eso es muy importante trasmitirles confianza. Hay que trabajar con ellas para sacar lo mejor que tengan". El entrenador quiere plantearse "miniobjetivos" y quiere centrarse en lo que pueda "hacer el equipo y no en lo que hagan los demás". Lamenta que se pueda dar la situación de que los dos equipos asturianos, Motive.co Gijón y Lobas Oviedo, se jueguen la permanencia entre ellos, aunque confía en que ambos puedan salvarse y apunta a que "que la gente mire a ver cuántas regiones tienen dos equipos en la máxima categoría". La próxima cita para el Motive.co Gijón será el sábado 20, pero no será un partido de Liga, sino el de la segunda fase de la Copa de la Reina en la que recibirá en La Arena al Atlético Guardés, que no hace mucho ganó con claridad en esta misma cancha. Aunque al club le haría ilusión volver a jugar la fase final, hay que recordar que el conjunto gijonés ganó la Copa en una ocasión, el partido no tiene la trascendencia que van a tener los siguientes de Liga, pero sí servirá para ver como la plantilla está asimilando los planes del nuevo entrenador y estar ya más acopladas en la visita del Porriño una semana más tarde.