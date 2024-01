Los cimientos del Telecable Gijón: fiesta del laureado club de hockey patines asturiano con su cantera

El Telecable Gijón presentó ayer de manera oficial su cantera compuesta por 18 equipos en los que militan 180 jugadoras, aunque también es creciente la presencia de niños en las categorías inferiores.

La estructura del club está formada por un equipo absoluto femenino que milita en la OK Liga, la máxima categoría nacional, otro masculino en la OK Liga Bronce, un segundo senior femenino que disputa la Liga autonómica, un junior, un juvenil, dos infantiles, tres alevines, tres benjamines, tres prebenjamines, todos ellos mixtos, además de un sub-13 y un sub-17 íntegramente femeninos y se completa con dos más de iniciación. Esta amplia cantera está coordinada por María Fernández, ex jugadora y entrenadora del primer equipo.

Una estructura tan amplia requiere de un buen número de entrenadores y monitores del que forman parte algunas de las jugadoras y jugadores de los equipos senior. Los entrenadores son: Natasha Lee y Nuno Canelas de los conjuntos absolutos y Sara Lolo, que tiene a su cargo los equipos de iniciación, así como dos de los prebenjamines, Ana Catarina con otro de los prebenjamines, María Fernández con dos benjamines y un alevín, David Carrillo con un benjamín, Ángel Hernández con un alevín, Gemma Gonzalo con otro alevín y el sub-13 femenino, Dani Hoyos con los dos infantiles y Adrián Varela con el juvenil, sub-17, junior y absoluto de Liga autonómica. En total, diez técnicos dedicados en su mayor parte a la formación en las diferentes categorías.

La cantera del Telecable Gijón trabaja habitualmente en la vetusta pista de La Algodonera que, aunque ha sido remodelada recientemente, sigue teniendo importantes carencias, en especial que no es un recinto totalmente cerrado por lo que en invierno suele haber mucho frío. El problema de la entrada de lluvia a la pista afortunadamente está solucionado.

El acto de ayer, celebrado en el pabellón de Mata Jove, revistió como suele ser habitual de una gran animación por la presencia de todas las niñas y niños, así como por buena parte de sus familiares que llenaron las gradas. Hubo también presencia de autoridades con la alcaldesa de Gijón Carmen Moriyón a la cabeza, acompañada por el concejal de Deportes Jorge Pañeda y la viceconsejera de Turismo Lara Martínez en representación del Principado de Asturias. Con ellos buena parte de la directiva con su presidente José Luis Souto al frente.