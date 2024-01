El Alimerka Oviedo Baloncesto, ante la ley del ex hoy (18.00) frente al Alega Cantabria en Pumarín

En sus últimos tres partidos con el Grupo Alega Cantabria, Marc Peñarroya ha salido a pista con una máscara protectora. Cuenta el base manresano que hace unas semanas, cuando defendía a Agustí Sans en un partidillo de entrenamiento, éste, al hacer un reverso, impactó con la cabeza contra su nariz, causándole una fractura. Aun así, dice Peñarroya, la relación entre los dos bases del rival contra el que el Alimerka Oviedo cerrará la primera vuelta en Pumarín (hoy, 18.30 horas) es "muy buena": "Nos presentó Marc Martí antes de que yo llegase a Torrelavega, y no tardamos en conectar", explica.

Además de la amistad con Martí y su posición en la cancha, a Sans –que está en su tercer año en Cantabria– y Peñarroya les une su pasado en el OCB. Su experiencia en Oviedo, aunque plena en lo individual en ambos casos, difiere en lo colectivo: mientras que Sans formó parte del equipo campeón de la Copa Princesa en 2017, Peñarroya remó junto a sus compañeros hasta abrochar la salvación en la penúltima jornada. "La química en el vestuario era muy buena –rememora Sans–. Vivíamos casi todos en el mismo bloque de pisos, se formó una piña muy buena. Pumarín estaba a reventar, era lo nunca visto. Recuerdo la final de la Copa Princesa. No acerté en el tiro, pero intenté leer bien el partido y centrarme en que el equipo jugase bien. Ganar ese torneo fue un sueño, ojalá Oviedo vuelva a vivir algo así algún día".

Sans –igual que Peñarroya el año pasado– llegó al OCB con la temporada, la 2016/17, ya iniciada, lo que dio pie a una curiosa casuística: jugó (y ganó) dos partidos en la misma jornada, uno con el Lleida (71-64 contra el Barça B) y otro en su debut con el Oviedo (90-76 contra el Mallorca). "Ocurrió –recuerda– porque el partido que jugué con el Lleida se adelantó un par de semanas. A la semana siguiente, fiché por el OCB, preguntamos a la Federación y me dejaron jugar, aunque el Mallorca lo intentó impugnar, sin éxito. Pero gané los dos y, si no me falla la memoria, jugando bien".

Pese a los apuros clasificatorios, Peñarroya ofreció un rendimiento notable durante sus meses en Oviedo, hasta el punto de que, considera, jugó en Pumarín "el mejor baloncesto" de su aún corta carrera (tiene 21 años): "Fue un año muy duro para todos. Teníamos partidos buenos, luego encadenábamos muchas derrotas... pero, al haber tantas lesiones, tuve oportunidades, me sentí muy cómodo en la pista y conté con muchos minutos". Esta temporada, debido a la competencia en el puesto de base con Rafa Lisboa y el propio Sans, no está gozando de tantas oportunidades, situación que está "seguro" de revertir en la segunda vuelta.

Rivales directos. Apenas una victoria separa al Alega Cantabria (6) del Alimerka Oviedo (7). Los dos equipos pelean por la última plaza de playoff –en la que antes del inicio de esta jornada estaba el OCB– y por evitar el descenso. Además de encontrarse en un escalón similar, Alimerka y Cantabria comparten estilo de baloncesto: alegre, vertical, audaz. "Estamos anotando bastante, igual que Oviedo. Será un partido muy bonito y muy exigente físicamente. En pretemporada nos ganaron con facilidad. Si no igualamos su intensidad, no tendremos opciones", observa Sans, para el que cada regreso a Pumarín resulta siempre "muy emotivo": "Es un orgullo recibir el cariño que nos guarda la afición a todos los que hemos jugado en el OCB".