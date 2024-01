2-1: El Cova remonta y toma aire en la tabla de Segunda Federación

Trabajada victoria del Cova, que tuvo que remontar un 0-1 en un partido donde ambos conjuntos, los dos últimos en la clasificación, se jugaban mucho sobre el césped.

El primero en mostrar sus intenciones fue Ajimari en un mano a mano con Buru que acaba rechazando su disparo. Poco después llegó el 0-1. Jugada con centro de Zazu y Ayoub libre de marca bate a Buru. Sin embargo, reaccionó el Cova cuatro minutos después. Asier centró de córner, Morilla tocó el balón y Fer Bajo en el intento de despejar anotó en propia puerta. Poco después, anotó otra vez el Cova. Un gran desplazamiento de Álvaro le llegó a Herrero, que centra al segundo palo y de cabeza, solo, Asier marca.

A partir de aquí se jugaba todo en la parcela central con pocas llegadas salvo balón parado. Los visitantes, sobre todo en saques de banda. En el segundo tiempo, la Arandina achuchó más. Pero no llegó gracias a la buena actuación de los centrales azules.

"Lo más importante son los puntos"

David González, entrenador del Cova tras el despido de Simón celebró el triunfo del conjunto ovetense. "Es la mejor forma de debutar en esta categoría pero por lo que más me alegro es por los jugadores, porque para ellos el cambio también les afecta. Hemos intentado normalizar la semana, conscientes de lo que nos jugábamos. Hay muchas cosas que mejorar pero lo más importante era sumar los tres puntos", indicó. "Se lo decía en la charla, hay gente en el vestuario que lleva años en esta categoría y siempre se mueve en el mismo baremo de puntos, hay que sumar para cuando quede el último tercio estemos con opciones de buscar la salvación", añadió el entrenador del Covadonga. Y finalizó: "Tener esta oportunidad con 33 años es un privilegio, yo a este club le debo mucho. Me muestran su confianza como entrenador y quiero devolver esta fe con trabajo; no va a faltar trabajo".