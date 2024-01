El Piloñesa-Cáncias disputado en el campo de La Cueva, en Piloña, fue suspendido después de que el colegiado recibiera una patada, algo que se puede ver en un vídeo y que no niegan desde el club local. Eso sí, añaden que previamente el colegiado había agredido al propio delegado. El hecho es que hay tres denuncias ante la Guardia Civil por haber recibido agresiones: la del árbitro, la del delegado y la de un jugador del Cánicas, que también asegura haber recibido un golpe del colegiado.

El árbitro, Alejandro Blanco, de 22 años, de la delegación del Nalón, mostró cuatro tarjetas rojas a jugadores locales cuando el partido iba 1-2 entre dos equipos que ocupan posiciones altas de la clasificación en Tercera Asturfútbol: el Cánicas es líder y la Piloñesa ocupa la cuarta posición. Marco Santurio, presidente del Comité de Técnico de Árbitros de Asturias, espera que lo sucedido en el campo de la Piloñesa "tenga consecuencias": "Afortunadamente estas cosas no suceden muchas veces en Asturias, pero aunque sea solo una vez hay que dar la voz de alarma y espero que se utilicen todos los recursos federativos en cuanto a sanciones", añade Santurio.

Al representante arbitral le parece aún más grave al tratarse del delegado, "con licencia federativa", aunque asegura que será el comité de competición el que tendrá que determinar la sanción. Eso por un lado. Por otro, en la justicia ordinaria, Santurio aseguró que el colegiado del partido tendrá "todo el apoyo jurídico por nuestra parte, le daremos la asistencia que necesite". Santurio explica que no solo recabó información sobre los hechos sino que en el vídeo que circula sobre el partido se puede ver lo que sucedió: "Después de expulsar a los jugadores de la Piloñesa por protestar, ocho o más personas entre jugadores y cuerpo técnico le rodean, hay un empujón, el árbitro cae al suelo y el delegado le da una patada en el costado".

Él, en el momento de ser contactado por LA NUEVA ESPAÑA, aún no había podido dialogar con el colegiado, pero sí que personas de Comité Técnico de Árbitros lo hicieron y le explicaron cómo se encontraba: "Físicamente no es mucho, anímicamente está un poco alterado, pero está bien; hablaré con él para expresarle mi ánimo y arroparle un poco, esto nunca es agradable", añadía. Santurio espera "una sanción ejemplar": "Esto no puede pasar, insisto, en Asturias sucede poco, no es algo que suceda habitualmente, hay que considerarlo como una excepción". No así las agresiones verbales, que, asegura Santurio, "suceden en general en cualquier partido de cualquier categoría, no en Asturias, en todas partes". Algo que también están intentando solucionar: "Ahora los árbitros ya tienen instrumentos para parar partidos y suspenderlos por agresiones verbales, esperemos que en poco tiempo sea también una excepción".

Desde la directiva de la Piloñesa aseguran, sin embargo, que lo sucedido en el partido disputado este domingo excede a las imágenes que se ven del final del partido y que el colegiado también tuvo su responsabilidad. De hecho, el delegado del club también ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil. "La tangana la empezó el árbitro", dicen. Eso sí, reconocen lo que se observa en la imagen: "Es verdad que el delegado le da una patada y no está bien lo que hizo". Ahora bien, aseguran tener otros vídeos en los que se observan otras cosas: "Los vídeos los vamos a mandar al Comité de Competición y al juzgado".

El relato de los hechos que hace la directiva de la Piloñesa es el siguiente: "Sacó no sé cuantas tarjetas rojas en un partido tranquilo, en el que no hubo nada, cada dos por tres sacaba una tarjeta, al final, en el descuento, saca una roja a uno de los nuestros, y tres más por protestar, y da el partido por finalizado. Y entonces, el delegado, que ya estaba expulsado, entró al campo y el árbitro es el que va y le da un puñetazo en la barriga, sí es verdad que luego el árbitro cae al suelo y es verdad que nuestro delegado le da una patada". El club asegura que, tras estos sucesos, "el delegado se marchó y tuvieron que sujetar al árbitro; también el linier, menor de edad, fue a por nuestro delegado; después el árbitro llamó a la Guardia Civil".

Desde el Cánicas prefieren mantenerse al margen de un asunto que consideran "muy delicado". Reconocen que hubo altercados y que uno de sus jugadores les mostró la intención de denunciar al árbitro también por haberle agredido en medio de toda la trifulca