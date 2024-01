Cerdá, en la 44.ª Semana Internacional de Montaña: "Los Picos de Europa son como el patio de casa, es donde trabajo"

Kiko Cerdá, argentino de nacimiento y asturiano de adopción, fue el protagonista ayer de una de las charlas de la 44.ª Semana Internacional de Montaña que organiza el club Torrecerredo en colaboración con varios clubes de montaña más. Cerdá presentó el documental "Bien al sur" sobre algunas de sus expediciones en la Patagonia y sus montañas más emblemáticas.

"Es un recorrido desde el norte hasta el sur de la Patagonia, es donde yo nací y donde me hice escalador. Desde el norte donde me formé, hasta el sur donde están las montañas más importantes", indica Cerdá. No se trata de una expedición en concreto, si no de las realizadas a lo largo de los tres últimos años.

Kiko Cerdá lleva en Asturias alrededor de 20 años. "Trabajaba en una doble temporada de esquí tanto allá como acá y fue conocer los Picos de Europa y quise probar aquí. Era una época en la que tampoco tenía muchas responsabilidades y aquí fue donde acabé formando una familia. Cuando la gente me pregunta por qué siendo de la Patagonia decidí quedarme aquí, es que aquí también hay montañas grandes y bonitas", relata.

Cerdá reconoce que "la Patagonia en más grande y más salvaje, todo lo que quieras, pero a mí no me gusta elegir, no es como Messi o Maradona, son los dos. Los Picos me han dado mucho y hoy en día es el patio de mi casa y donde trabajo y donde pienso seguir". Cerdá ha hecho varias expediciones con los hermanos Pou, a los que considera sus amigos, y con los que no hace mucho abrió una nueva vía en la cara sur del Peñasanta. "Con Iker y Eneko hago muchas cosas, este verano abrimos otra vía aquí en los Picos", explica.

En la mente de un montañero es raro que no haya algún proyecto y en la de Kiko Cerdá no podía ser menos. "En marzo voy otra vez a la Patagonia para con unos amigos tratar de hacer algo por allí. Por el momento tengo la agenda cerrada de trabajo", descubre.

"En la actualidad creo que hay dos formas de montañismo, la de siempre, y que afortunadamente no se está pendiendo, y la comercial que está en las redes sociales y que hace que el montañismo se esté distorsionando. Hoy en día no tienes que ser un buen alpinista si no saber usar bien las redes sociales. Es una lástima que se esté reconociendo más lo que aparece en las redes que a un buen montañero", se lamenta Cerdá, quien pone como ejemplo la famosa foto en la que se ve un auténtico atasco para llegar a la cima del Everest. "En ese mismo momento Egocheaga estaba en la cara apuesta abriendo una vía, y eso no salió prácticamente en ningún lado", sentencia.

Pipi Cardell y sus proyectos en solitario

La andaluza Pipi Cardell presentará hoy en el teatro Jovellanos (20 horas) el documental "Mashallah", en el que muestra varias de las ascensiones realizadas en los últimos seis años abriendo vías en montañas de más de 5.000 metros y con el proyecto final de innovar en estilo alpino en el Gasherbrum I. Para ella, los principales retos no son conquistar las montañas más altas, sino que ha optado por la apertura de itinerarios en solitario y sin ayuda externa. Las entradas tienen un precio de 7 euros.