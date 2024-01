Trifulca en un partido prebenjamín: un entrenador se marcha entre insultos

Muchas veces los niños terminan siendo las víctimas de una tragicomedia cuando deberían ser los protagonistas de algo feliz. Es el claro ejemplo de lo que pasó en un partido de la Segunda prebenjamín (niños de entre cinco y siete años) del Grupo 2 asturiano entre el Pumarín CF y el Juventud Estadio B el pasado sábado en el Polideportivo de Ventanielles.

El Pumarín se presentó con tres jugadores, alegando viajes y lesiones. Para jugar este tipo de partidos se necesitan cinco, por lo que el coordinador del equipo solicitó al rival jugar en igualdad de condiciones, algo que el Estadio aceptó a medias. Samuel Suárez, entrenador del Juventud, sentó a uno de sus jugadores en el banquillo y jugó con cuatro, "algo totalmente razonable que no se puede hacer", indica Risi Martínez, director deportivo del Estadio.

Como resultado, y tras la primera parte, el Juventud ganaba 1-17 y el Pumarín solicitó "la cancelación". Sin embargo, el encuentro continuó y Samuel Suárez decidió poner a sus porteros como jugadores. Esto provocó que el encuentro terminase 1-19, con apenas dos goles en toda la segunda parte "contra el equipo colista". "Hace cuatro jornadas, ese equipo recibió una goleada de 22-0", indica Martínez, que asegura que su entrenador "pidió" a sus jugadores que "intentaran no meter más goles".

Tras terminar el partido, la grada se echó encima de Manuel Suárez, profiriendo insultos hacia su persona porque "deberían haber jugado con tres, algo que la Federación no permite y que deberían de aclarar para que en futuras ocasiones se aplace o se suspenda el partido", comenta Risi. Sin embargo, tanto niños como el entrenador del estadio se marcharon de Ventanielles "destrozados" por tener que aguantar a "todos los padres y entrenadores del equipo rival que se cebaron con ellos".

Otra de las cosas que le achacaron a Suárez fue la "actitud chulesca y desafiante que tuvo con la grada", algo que, según el director deportivo del Estadio, no fue así. "Es cierto que uno de los entrenadores del Pumarín se dirigió en malos términos contra uno de los jugadores del Estadio, y nuestro entrenador salió a defenderlo y les dijo que si no hubiera quitado a uno de sus jugadores y no hubiese metido a los dos porteros en el campo hubiera ganado 70-0, pero no lo dijo ni mucho menos con una actitud chulesca, si no para defenderse", lamenta Risi.

Ante este incidente, ambos coordinadores llegaron a un acuerdo para que "la bola no vaya a más". "Pero aún así, no es motivo para faltarle el respeto al chaval y tratarlo tan mal cuando él no tiene culpa de nada, es la Federación la que debería intervenir en este tipo de situaciones. Hubo incluso un caso similar en el que un equipo se retiró y suspendieron a la delegada seis meses. Suficiente hizo Samuel de quitar a uno del campo siendo quintos en la tabla y luchando por estar arriba", critica Martínez, quien pide respeto y asegura que Martínez es inocente: "Se nota mucho cuando un equipo quiere hacer sangre. Nosotros íbamos goleando y en los últimos veinte minutos solo metimos dos, hay gente que se aburre mucho", zanja. Desde el Pumarín, tras ser contactados por LA NUEVA ESPAÑA, prefirieron guardar silencio "para no aumentar la polémica".