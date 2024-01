El último baile de Roces en el Condal: "No seguiré, el desgaste es evidente"

Dice que busca nuevos retos, que quiere salir de la zona de confort, que este, el octavo, será su último año. "Empecé como segundo de Jaime Leiva hace una década. Dos años después, me convertí en primer entrenador. He vivido de todo: cuando ganamos el campeonato de Tercera, cuando bajamos a Preferente y volvimos a subir, jugar Copa del Rey… Pero hay un desgaste evidente, y lo mejor para todas las partes es que venga otra gente. Ojalá pueda dejar al equipo donde lo cogí, en Tercera", explica Dani Roces, técnico del Condal, en mitad del que, hasta nuevo aviso ("no es un adiós, es un hasta luego, ojalá haya una segunda etapa") es el curso de su despedida.

Lo cierto es que el comienzo del Condal había sido de todo menos halagüeño. Con solo una victoria en los primeros once partidos, la dureza del calendario ("no es una excusa, pero nos tocó empezar contra todos los equipos de la zona alta") y la fragilidad competitiva ("nos costaba encajar los golpes y, además, entrábamos mal a los partidos") penalizó a los de Noreña hasta el punto de hundirse en el descenso durante nueve jornadas consecutivas. Ahora, después de la goleada el pasado sábado contra el Gijón Industrial (4-1) –la segunda consecutiva contra un rival directo después de la conseguida en la visita al colista Barcia (0-3)–, el Condal toma dos puntos de distancia con una zona baja a la que ahora se ha visto relegado un Llanes que no gana desde hace seis fechas. La suerte del Condal cambió después de la derrota contra el Luarca (3-0). "Fue un punto de inflexión –analiza Roces–. Había dudas, la gente desconfiaba… Decidimos reunirnos con los jugadores para discutir la situación entre todos". Tras el cónclave, el equipo apila diez de los últimos quince puntos, con tres victorias en los últimos quince partidos. Uno de los principales culpables del cambio de dinámica es el delantero Damián, bigoleador contra el Gijón Industrial y autor también de un tanto frente al Barcia. "Al día siguiente de perder contra el Luarca –recuerda–, no entrenamos y nos encerramos a hablar. Nos pusimos serios. El míster nos preguntó si confiábamos en el staff técnico o había que dar un cambio. Le dijimos que por supuesto". Recién llegado después de dos temporadas en el Praviano, Damián, de 23 años, es un fijo en los planes de un Roces al que agradece su confianza, especialmente "cuando no me salían las cosas". El aprecio es recíproco. "Damián nos aporta mucho. Aparte de goles, suma en el balón parado en las dos áreas y trabaja incansablemente. Su fichaje es un acierto total", tercia el entrenador. Damián devuelve las alabanzas. "Dani hace cambios todos los domingos; eso nos mantiene a todos enchufados y entrenando a gran nivel", asegura el atacante, que enfatiza en la faceta humana de un vestuario muy cohesionado: "Todos nos llevamos muy bien, somos como una gran familia".