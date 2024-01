La carta de amor de un técnico asturiano a su exequipo: "No habrá nada como entrenaros"

Es el socio número 65 del Llanes, al que dirigió durante cinco años y medio hasta que, el pasado lunes, el club, con el equipo en descenso y tras encajar la tercera derrota consecutiva, anunció que su etapa había terminado. Luis Arturo Ruiz-Capillas (Santander, 50 años) aún está asimilando el adiós.

–¿Qué tal está?

–Bueno, mejor. He recibido muchas muestras de cariño, mucho respeto y mucha admiración por parte de compañeros y amigos, después de pasar un último mes muy duro por los malos resultados.

–¿Ese cariño es síntoma del hondo legado que deja?

–En casi seis temporadas, ganamos el primer y único titulo de la historia del club, la Copa Federación, y estuvimos a quince minutos de subir a Segunda Federación. Conseguimos ilusionar al concejo entero. Recuerdo las gradas de Ganzábal y del Suárez Puerta teñidas de verdiblanco; eso no me lo va a quitar nadie, y ahora la gente lo valora incluso más.

–El club aseguró que su marcha se produjo de mutuo acuerdo. ¿Fue así?

–Sí. Ambas partes consideramos que era la mejor decisión. Para mí, el Llanes está por encima de todo: mamé el Llanes, jugué en el Llanes, soy aficionado del Llanes. Viendo que no conseguíamos resultados, consideramos que hacía falta un cambio. Ojalá sea a mejor.

–¿Qué ha fallado esta temporada?

–Son muchas circunstancias. Hubo cambios en la planificación, con marchas que no esperábamos empezada ya la temporada… pero lo cierto es que no fuimos capaces de sacar rendimiento a una plantilla muy buena para Tercera.

–¿Se veía con fuerzas para sacar la situación adelante?

–Sí, sin ninguna duda. No estábamos jugando mal, el problema es que en las áreas no acertábamos. Pero, como dije antes, el club está por encima de mí. No puedes aferrarte al puesto cuando no estás consiguiendo ganar partidos. Mi relación con la directiva es muy buena, siempre se han portado muy bien conmigo.

–¿Quién tomó la iniciativa de la decisión?

–Habíamos pactado, la semana anterior, darnos un partido más de margen y, en función del resultado, reunirnos de nuevo.

–¿Cómo se lo han tomado los jugadores?

–El domingo, después del partido, estaban destrozados. Ahora no te sé decir, no los he visto, pero tanto mi relación con ellos como la de Oli (Oliver García, segundo entrenador), que tiene tanto que ver como yo en los éxitos de estos años, es buenísima: todos se han puesto en contacto con nosotros. Nos respetan y nos tienen cariño.

–No creo que imaginase un final así para una etapa tan bonita…

–No, en ningún momento se me pasó por la cabeza, pero en el deporte y en la vida estas cosas pasan. Me da muchísima pena y rabia dejar al equipo en esta situación porque, por encima de todo, soy del Llanes. Pero hay que afrontarlo, ser autocrítico y aprender. Mi sueño cuando me saqué el título de entrenador era entrenar al Llanes, y lo conseguí durante más de 200 partidos.

–Recalca insistentemente su amor por el club.

–El Llanes es mi equipo. Hay gente del Sporting, del Oviedo, del Madrid… pues yo soy del Llanes, tengo la sangre verdiblanca. Alguna lágrima de tristeza he derramado estos días, igual que derramé otras de alegría en los buenos tiempos.

–¿El futuro?

–Ahora mismo lo que voy a hacer es ir a animar al Llanes todos los domingos. Por lo demás, voy a descansar del fútbol unos meses; estoy triste y jodido. Si el año que viene surge algún proyecto que me ilusione, seguiré en el fútbol porque me encanta. Pero no será como entrenar al Llanes. No hay nada como eso.