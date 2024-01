El próximo reto de uno de los grandes corredores de montaña: "Intentaré el récord del Cervino hasta que lo consiga o no pueda por la edad"

Manuel Merillas es uno de los mejores corredores de montaña del mundo. Ayer fue el protagonista de la actividad en la 44ª. Semana Internacional de Montaña de Gijón que organiza el club Torrecerredo. Manuel ofreció un documental y habló con los asistentes sobre los 45 días que el verano pasado estuvo en los Alpes, que culminaron con el intento de batir el récord de ascenso-descenso del Cervino que tiene Kilian Jornet.

"Fueron 45 días, pero hice actividades como para una década", señala Manuel que tras no conseguir mejorar el tiempo de Jornet "porque había mucha gente por el camino, para hacer una cosa así tienes que tener la montaña libre", así que este verano volverá a intentarlo.

En la charla de ayer también fue especial protagonista "Zar", su perro y compañero de aventuras, "voy a hablar de lo que se puede hacer y no se puede hacer con un perro por la montaña y qué tipo de perros son los mejores". "Zar" lleva con Manuel ocho años "y le he metido en todo tipo de berenjenales, ha estado dentro de cuevas, haciendo escalada, barranquismo, esquí, me acompañaba en la bici. Creo que con ‘Zar’ podría hacer de todo, siempre se encuentra la forma de poder hacerlo".

Para Manuel Merillas, más que competir, lo importante es hacer cosas relacionadas con la montaña. "Siempre tengo cosas en mente", asegura. Entre ceja y ceja tiene puesto el récord del Cervino: "ese será un objetivo hasta que lo consiga o ya vea que es imposible por la edad, siempre lo voy a intentar". El leonés recuerda que "cuando intenté el récord llegué a la cima con una desventaja de 3 minutos, sabía que a la bajada tenía un margen de cinco o seis minutos, pero tanto al subir como al bajar fue imposible adelantar a tanta gente como me encontré".

Donde más tiempo perdió fue en una zona que se llama la maroma vertical, son ocho metros verticales que solo hay esa zona para pasarlo: "en el vídeo se me puede ver cruzado de piernas esperando que subieran dos personas y estuvo parado como 8 minutos, pero en partes de la subida como de la bajada también tuvo que hacer otras paradas de 30 segundos aquí, un minuto allí y así es imposible lograr ningún récord". Sin esas paradas el récord estuvo cerca "a pesar de que veía que no iba a poder lo intenté para comprobar si era posible y aunque es muy difícil creo que no es imposible".

Para Manuel, la Travesera de los Picos de Europa, prueba que ya ganó en cinco ocasiones, puede decirse que es un carrera favorita: "tengo que estar muy mal para no correrla". Su pasión por esta prueba se refleja en que el año pasado coincidió con el Campeonato del Mundo en Innsbruck y no fue por correr en los Picos. "La tengo corrida muchas veces pero también he estado como espectador y quiero hacer alguna como voluntario para conocerla desde todas las vertientes", afirma.

Ser padre cambió bastante su forma de vida: "antes si tenía que dar un salto de riesgo lo daba y ahora me lo pienso, voy a hacerlo de dos veces, es la prudencia lo que más me cambio".

Nadia Royo pone el cierre a la Semana

La Semana Internacional de Montaña cierra su 44ª. edición con Nadia Royo, una de las protagonistas del proyecto "Vía Sedna". En 2022 un equipo de ocho mujeres navegó en velero de 15 metros, el "Northabout", desde el puerto francés de La Rochelle al Círculo Polar Ártico en un viaje de 4.000 millas náuticas. Allí, tres de ellas Royo, Caro North y Capucine Cotteaux abrieron una vía de escalada de 750 metros y dificultad 7b+ en la costa este de Groenlandia a la que bautizaron como "Vía Sedna". Para los inuit, Sedna es la diosa que protege a los animales marinos. La llegada ya fue una aventura en sí misma porque tuvieron que sortear un mar plagado de témpanos y atravesar un laberinto de grietas. Todo ello antes de empezar a escalar. Nadia se define a sí misma como "una escaladora fascinada por la escalada tradicional" y en su haber están grandes paredes en distintos continentes y casi siempre en expediciones femeninas. Es además instructora de escalada.