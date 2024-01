El Club Bádmingon Oviedo, donde hay sitio para todos

Juan Carlos Llavona descubrió el bádminton de una forma insospechada, hace ya un buen puñado de décadas. "Debía de correr el año 74 o 75 –recuerda–. Un amigo me lo enseñó jugando en la playa, sin red ni nada. Aun así, me enganché desde el principio, y decidimos construir una red y unos postes. Y hasta hoy". La pasión de Llavona por el juego fue "in crescendo", hasta el punto de que compitió en el Segur Coruña y fundó el Club Bádminton Betanzos antes de jubilarse y trasladarse a Asturias, donde encontró un sitio donde seguir jugando: el CB Oviedo (CBO).

"Cuando vine, encontré este bárbaro club en el que me acogieron de manera increíble: fueron todo facilidades desde el principio", expone Llavona, que, a pesar de no competir ("me cansé, me pongo muy nervioso en la pista y me puede el ímpetu"), ve enriquecida su vida a varios niveles gracias a los entrenamientos con el equipo sénior del CB Oviedo. "Jugar me relaja y me sirve para hacer actividad física y mantenerme en forma –cuenta–. Además, gracias al club he podido hacer muchos amigos, aquí hay gente extraordinaria, se respira compañerismo. Es como si nos conociéramos de toda la vida".

Llavona es uno de los casi 600 jugadores con los que cuenta el CBO, cifra récord en sus veinticinco años de historia. La horquilla de edades, vastísima, abarca desde los 5 a los 80 años, síntoma del carácter intergeneracional que define al club. "Queremos seguir creciendo, y eso se consigue potenciando tanto las categorías inferiores del club como fortaleciendo el equipo senior", explica César González, director técnico de los ovetenses, satisfecho porque, tras un cuarto de siglo de historia, han conseguido "cerrar el círculo": "Hay jugadores que empezaron aquí con 8 años y ahora tienen 25, 30, 35; es decir, que han estado toda la vida con nosotros, pasando por todas las categorías". De los 600 adscritos al club, 190 de ellos están federados. "Nuestro objetivo en 2023 –explica González– es acabar con unos 230 federados y superar los 700 jugadores totales".

Isabel Moreno, de 23 años, comenzó a jugar en el CB Oviedo en su niñez, a los seis años. Sin embargo, no pertenece a la categoría de jugadoras que han cubierto el ciclo completo en el CBO, pues interrumpió su actividad deportiva durante la ESO. "Lo dejé por los estudios. Entrenaba muchas horas y no podía compaginarlo", relata Moreno, que confiesa que retomó el bádminton "por casualidad": "Leí en el periódico que el club iba muy bien y me volvió a entrar el gusanillo". Aunque al principio, tras tanto tiempo sin jugar, se sentía un tanto "oxidada", no tardó en coger la forma y ahora compite en el filial, desde donde espera dar el salto a la categoría absoluta ("sería un sueño, me haría muchísima ilusión porque sería la recompensa a mucho esfuerzo") de un club para el que solo tiene buenas palabras: "El trato es muy cercano, siempre se vuelcan con todos los jugadores. Somos una familia".

Partido clave por la salvación esta tarde en Paracuellos del Jarama

Mientras se esfuerza en ensanchar la base social y de jugadores de cantera, el Bádminton Oviedo no descuida el objetivo de competir con los mejores equipos de España. Esta tarde inicia la segunda vuelta de la competición de División de Honor con un partido clave en Paracuellos del Jarama, sede de uno de los rivales por la permanencia. El choque tiene fijada su hora de comienzo a las cinco de la tarde. "Es un partido muy significativo", reconoce César González, director técnico del CBO. Para el entrenador del primer equipo, Fran Dacal, "en este momento encaramos cuatro jornadas que para nosotros son cuatro finales, y esta es una en la que no podemos fallar. Nos enfrentamos a un rival recto que, dependiendo de los deportistas disponibles y los extranjeros con los que pueda contar, podría resultar complicado para nosotros". La primera misión que tiene esta tarde la expedición del Bádminton Oviedo es olvidar el tropiezo sufrido la pasada jornada en su visita al Ravachol de Pontevevdra, un cruce que dolió porque la derrota se produjo por 4-3 después de haber realizado un gran esfuerzo. Tras Paracuellos espera el IES La Orden, el líder de la categoría, ya en el Corredoria Arena.