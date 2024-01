Así era "Gitano" Jiménez, una leyenda del boxeo y del deporte asturiano: "Nos daba clases gratis"

El exboxeador José Antonio Jiménez, conocido como "Gitano" Jiménez, falleció ayer en Oviedo a los 71 años debido a unos problemas cardiovasculares que arrastraba desde hacía algún tiempo. Leyenda del deporte asturiano, ídolo en los años ‘70 del pasado siglo, su corta carrera en el cuadrilátero fue, sin embargo, muy fructífera. Su mayor éxito fue el campeonato de Europa que logró el 12 de mayo de 1973 en la plaza de toros de El Bibio, en Gijón, derrotando al escocés Tommy Glencross, convirtiéndose en el púgil más joven en ganar un título Europeo. Retuvo la corona en dos ocasiones, en Madrid y en Zaragoza, hasta que se la arrebató Elio Cotena en un combate celebrado en Italia. Fue cinco veces campeón España de superpluma y otra vez de peso pluma. Dejó el boxeo con tan solo 27 años.

"Subí como un cohete. Casi se llena la plaza de toros de Gijón en aquel combate, que fue televisado. Gané 150.000 pesetas. Para el título era poco, pero para mí fue un salto bueno. Lo mantuve dos años y lo defendí cuatro veces con la conquista y la reconquista", rememoraba Gitano Jiménez sobre su victoria continental en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA.

Prejubilado de Hunosa, Gitano Jiménez, de origen humilde, siendo el mayor de 12 hermanos, también pasó por momentos duros, como los tres años que estuvo en la cárcel acusado de tráfico de drogas, delito del que salió libre después de que se anulara la causa. Tuvo cuatro hijos, de los que murieron los dos varones.

También fue entrenador, formando a jóvenes en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Uno de los más ilustres a los que formó fue Aitor Nieto, seis veces campeón de España. El ya exboxeador ovetense solo tiene buenas palabras para "Gitano" Jiménez: "Fue mi primer entrenador, en 1999, estuve ocho años entrenando con él en el Palacio , fue una gran entrenador y además no nos cobraba a los que íbamos a entrenarnos con él, lo hacía porque le gustaba y de ahí salimos unos cuantos",

Con él hizo "dieciséis combates": "Nunca se me olvidará, en el minuto de descanso venía, me traía agua, me quitaba el protector bucal y dejaba el olor a tabaco". Como boxeador, Nieto asegura que como Gitano Jiménez "te cogiera con dos derechas te dejaba KO". Lo define como un púgil "bravo y valiente a pesar de no ser técnicamente muy bueno". El centro deportivo que dirige Aitor Nieto organiza hoy (18.00 horas) una velada en el Visiola Rollán, en Mieres, que pasará a ser "un homenaje a Gitano Jiménez".