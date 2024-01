Duscak, la sonrisa del Alimerka Oviedo Baloncesto, regresa con fuerza en la segunda vuelta: "Quiero hacerme un nombre en España"

Que Dan Duscak (Male Loce, Eslovenia, 2 de julio de 2002) es un tipo feliz parece fuera de toda duda. Único jugador de la plantilla del Alimerka Oviedo Baloncesto con contrato por dos años, al base balcánico siempre se le ve con una sonrisa en la boca, incluso cuando la rotura de un dedo de la mano derecha le parte en dos una prometedora campaña. De vuelta a la acción, ansioso por avanzar en la segunda vuelta, Duscak (pronúnciese "dúshchak") derrocha positivismo: "tengo a mi gente, una familia que siempre me apoya y a la que no le falta de nada, mi novia, un plato en la mesa cada día y me pagan por hacer lo que más me gusta, que es jugar al baloncesto. ¿Cómo no voy a estar contento?".

Duscak, cuarto de cinco hermanos, se enganchó al baloncesto desde los seis años. Buena parte de la culpa la tuvo su padre, Slavko, cuya retirada profesional llegó justo a tiempo para guiar al pequeño Dan en sus inicios. "Mi madre (Katarina) también jugó, pero en plan aficionado. Luego llegaron los hijos y... los tres primeros estaban bajo supervisión de mi madre y salieron jugadores de fútbol (se ríe). A mí y a mi hermana pequeña nos dio por el baloncesto". Slavko, internacional esloveno en el Eurobasket 2003, es ahora entrenador y gestiona dos escuelas de baloncesto en Male Loce y Menges. Dan tiene solo 21 años, pero ha tenido tantas experiencias deportivas que parece más maduro. Cuando tenía 15 años y militaba en el Grosuplje, su proyección llamó la atención de los ojeadores del Real Madrid, que le incorporaron a la cantera blanca en categoría cadete. Ser esloveno y aterrizar en el Madrid en plena explosión de Luka Doncic parece un atracón de presión, pero el jugador del OCB asegura que no la sintió. "En eso me ayudó mucho la experiencia de mi padre. Tanto él como yo teníamos claro que no había comparación posible, Luka es único. Pero fichar por el Madrid tampoco fue una decisión muy difícil, tienen todo lo que un jugador joven puede pedir", explica Dan Duscak, que optó por regresar a Eslovenia tras el estallido del covid. Firmó un contrato de cuatro años con el Olimpija de Liubliana, "a quince minutos de mi casa". Daba comienzo, de forma quizás un tanto precipitada, su carrera profesional. Tras una primera campaña casi sin protagonismo, la segunda la empezó cedido en el Ilirija, pero cuando fue repescado sigue sin minutos. Hora de cambio. "Siempre puedo volver a Eslovenia, pero quiero hacerme un nombre en España, me encantan el país y me encanta su baloncesto", recalca Duscak, que fichó entonces (2022) por el Gran Canaria, con la idea de hacer entrenamientos de calidad con el primer equipo y jugar con el filial de LEB Plata. Acabada su etapa en las islas, la gran obsesión de Dan Duscak era disponer de minutos. Y se los ofreció Héctor Galán, director general del Oviedo Baloncesto, incluso antes de haber firmado a Javi Rodríguez como entrenador. El esloveno asegura estar muy contento de su decisión: "Me encanta la ciudad, el club, que es pequeño pero lo tiene todo controlado... Héctor y Javi están haciendo un trabajo increíble". Estaba progresando cuando, en el partido ante el Fuenlabrada, se rompió un dedo al intentar recuperar el balón. "Seguí jugando cinco minutos más, pero en el descanso se enfrió y se hinchó, no podía botar, ni tirar, y me fui a Urgencias. Pero siempre hay que ver cosas positivas, lo que pasó, pasó y ahora me encuentro muy bien", recuerda el jugador. "Un equipo de diez" Acaba de iniciarse la segunda vuelta y el Alimerka OCB es décimo en la tabla de la LEB Oro, con ocho victorias y diez derrotas. ¿Qué nota le pone Duscak al equipo hasta ahora? Piensa un par de segundos. "Un diez. No de resultados, pero siempre veo un equipo con hambre, que sale a dar guerra cada partido. También fuera de la cancha. Los dos meses que he estado fuera lo he podido comprobar, cómo cada vez que uno falla los demás lo animan". Y da otro diez a la afición que acude a Pumarín cada partido: "Es pequeño, pero siempre se llena y jugar aquí es increíble. Creo que hablo en nombre de todo el equipo cuando digo que estamos de verdad muy agradecidos por el apoyo". A día de hoy, la idea de Dan Duscak pasa por cumplir los dos años de contrato en Oviedo, donde confía en mejorar sobre todo el aspecto físico y en confianza. Después se verá. "Siempre pienso en dar pasos adelante, en la vida hay que estar motivado. Quiero estar en las mejores ligas, pero ahora estoy aquí, no sé lo que va a pasar mañana". El plan, de momento, no está mal. En la cancha, ganar confianza sumando minutos, ahora más caros tras la llegada de Adrián Chapela, y progresar como jugador. Fuera de la pista, seguir disfrutando de la vida tranquila. Dormir sin alarma los días libres, escuchar música balcánica, comer arroz con carne, jugar videojuegos "online" con sus hermanos, seguir a los "Diablos Rojos" del United en la Premier y estar pendiente de los logros de los deportistas eslovenos. Un pequeño país que tiene tres jugadores en la NBA (Luka Doncic, Goran Gragic y Vlatko Cancar), dos de los mejores ciclistas del momento (Tadej Pogacar y Primoz Roglic) y que ha colocado a su selección de balonmano entre las mejores del continente. "Y en fútbol, 14 añosió después, estamos en la Eurocopa", precisa.