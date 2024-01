Martín y Rojas, locos por el Avilés: no dudaron en fichar "ni un segundo"

Alberto Martín y Raúl Rojas fueron presentados hoy como nuevos jugadores del Real Avilés en el Román Suárez Puerta. Junto a ellos se encontraba el director deportivo del equipo blanquiazul, un Javier Vidales que no descartó más movimientos en la plantilla de aquí al cierre de la ventana de traspasos de invierno. "Las fichas libres se pueden ocupar o no. Teníamos muy focalizados nuestros problemas, que era no tener más alternativas en el centro del campo y la necesidad de incorporar un jugador diferente en ataque. Si llegase algo más, sería para enriquecer la plantilla", comentó Vidales, que dijo sentirse "muy contento" con la plantilla actual.

Aunque recela del mercado invernal ("no me es agradable, si cambias jugadores a mitad de temporada como si fueran cromos no dejas poso"), el director deportivo blanquiazul ve como una "oportunidad" la llegada de Martín y Rojas. Ambos jugadores subrayaron su disposición inmediata a firmar por el Avilés en cuanto supieron del interés del club por ficharlos. "No me lo pensé ni un segundo", confesó Martín. "Me ilusionaba mucho jugar aquí", aseguró, por su parte, Rojas, cuya llegada al Suárez Puerta estuvo "a punto" de producirse en verano y que ha estado "siempre pendiente" de los resultados que iba consiguiendo el Avilés: "Cuando mi representante me comentó que ahora podía venir aquí, no lo dudé". Martín y Rojas representan perfiles muy diferentes, tanto por su posición en el campo (Martín es mediocentro y Rojas extremo) como por el momento en que se encuentran sus carreras (Martín es un veterano de 34 años y Rojas un joven de 22). Mientras que Martín se define como un mediocentro que aporta el "equilibrio" que requieren los equipos y cuya principal fortaleza es su afilado sentido táctico ("intento estar siempre en el lugar oportuna tanto en ataque como en defensa"), a Rojas le distinguen el descaro ("me gusta encarar, como cuando jugaba en el barrio con mis amigos") y un gusto por el desborde propio de un extremo arquetípico. "Intento ser creativo, puedo aportar velocidad y me gusta mucho romper al espacio", lo cual, enfatiza, no está reñido con la solidaridad defensiva: "También trabajo atrás, no me quedo descolgado en ataque. Me gusta ayudar a mi lateral".

Rojas, con contrato hasta el final de la temporada, confía en poder demostrar su valía para ganarse la continuidad en el Avilés: "Depende de mí. Ojalá poder meter goles y dar asistencias para ayudar al equipo. Si por muy fuese, por supuesto que seguiría aquí, pero tengo que ganármelo". Si bien ambos jugadores están disponibles para el partido de este domingo en Torrelavega contra la Gimnástica, Martín no se encuentra "al 100%" después de llevar meses lidiando con problemas físicos. Aun así, el mediocentro confía en habituarse "rápido" a lo que "necesite" de él Sánchez Murias.