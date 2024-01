"En el fútbol debes reciclarte cada día, evoluciona a pasos agigantados"

Desde el pasado sábado, David González (Oviedo, 34 años) supera en edad al futbolista más veterano al que dirige, Adrián Trabanco. Después de dejar el fútbol «prematuramente» por culpa de las lesiones, el nuevo y bisoño nuevo entrenador del Cova afronta, en su primera experiencia en un banquillo senior, un reto tan mayúsculo como estimulante: mantener en Segunda Federación al equipo de Teatinos. Los ovetenses juegan hoy en Santiago contra el Compostela (17 horas).

–¿Qué es lo primero que hace un entrenador cuando coge a un equipo a siete puntos de la permanencia a mitad de Liga?

–Hay que tomárselo con normalidad y no centrarse demasiado en la clasificación, sino en intentar sacar el mayor número de puntos posible para llegar al último tercio de competición en disposición de pelear por el objetivo.

–¿Por qué lleva el Cova tan pocos puntos?

–Tenemos que ser más contundentes en defensa, encajamos muchos goles. En Zamora, tiramos el partido en los primeros cinco minutos porque se nos pusieron 2-0. Debemos reducir el número de goles que recibimos.

–En principio iba a ser entrenador interino, pero el club lo ha confirmado hasta final de temporada. ¿Cómo ha sido ese proceso?

–El club me mostró confianza desde el minuto uno. Lo que más me costó fue abandonar el División de Honor, con el que estábamos haciendo una buena temporada, pero todo el mundo me animó a dar el paso, y cuando la gente te dice que eres el adecuado tienes que hacerte cargo.

–Empezó con victoria contra el Arandina y luego vino la derrota contra el Zamora. Una de cal y otra de arena en sus dos primeros partidos.

–Contra el Arandina hicimos un partido serio, pero contra el Zamora, como dije antes, salimos dormimos, aunque luego competimos bastante bien. Tenemos muchas cosas que corregir e intentaremos estar mejor este sábado en otro partido complicado fuera de casa (contra el Compostela). Debemos jugar con la humildad de saber que nos enfrentamos a equipos que nos superan en muchas cosas.

–Lleva años vinculado al fútbol formativo del Cova. ¿Qué ha aprendido en este tiempo?

–He pasado por casi todas las categorías inferiores hasta llegar al División de Honor, donde se te exige rendimiento y cumplir objetivos. Me llevo aprendizajes de todo este tiempo, como en el máster que estoy haciendo ahora con el primer equipo. En el fútbol, además, tienes que reciclarte cada día porque evoluciona a pasos agigantados.

–¿Es muy diferente su forma de comunicarse con los jugadores del primer equipo respecto a los del juvenil?

–Cuando estás en un vestuario senior puede dialogar más con el jugador. En el juvenil es diferente, porque son chavales que acaban de entrar en la edad adulta y no tienen ese poso, no se expresan tanto. Pero esto no deja de ser fútbol, nos entendemos todos.

–Jugó en las inferiores del Barça de 2004 a 2008. ¿Qué recuerda de aquella etapa?

–Soy de la generación del 90, la de Bojan, Fran Mérida, Iago Falqué… Me considero un privilegiado por haber vivido cosas que muy poca gente puede vivir. En La Masía, más allá de lo deportivo, te forman como persona.

–Fue campeón de Europa y subcampeón del Mundo sub-17 con España.

–Teníamos un gran equipo. Bojan, De Gea, Nacho, Camacho, Illarramendi… era un muy buen grupo humano, congeniamos muy bien y éramos un grupo muy talentoso, con muchos recursos. Fue una pena el Mundial, que se nos escapó en la final contra Nigeria por los penaltis. No pudimos contar con Bojan en ese partido porque le expulsaron en semifinales. Con él, quizá, hubiera sido distinto.

–Usted no pudo hacer carrera en la élite. ¿Le ha quedado dentro esa espinita?

–Desde muy joven tuve muchos problemas de lesiones. Para llegar a lo más alto entran en juego muchos condicionantes, y yo, por lo que fuese, no pude asentarme en el fútbol profesional. Pero, como dije antes, me siento un afortunado por lo que viví y no me reprocho nada: intenté hacer todo lo posible para llegar lejos y pude disfrutar de momentos únicos.