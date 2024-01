Una vuelta, otro Langreo: el espectacular cambio del equipo de Javi Vázquez

Hace diecisiete partidos, exactamente una vuelta, ni los más optimistas se atrevían a imaginar que el Langreo estaría, consumido más de la mitad del calendario, en la privilegiada situación en que se encuentra: quinto clasificados con 29 puntos, los muchachos de Javi Vázquez navegan en zona de play-off a Primera Federación, a varias manzanas de un descenso que queda a 10 puntos. Nada que ver con aquel equipo famélico al que el Pontevedra arrolló en Pasarón en la tercera fecha del campeonato (6-0).

Ahora, tres meses después, el Langreo tiene ocasión de tomarse la revancha contra el líder Pontevedra en Ganzábal (domingo, 17 horas) de aquella tarde infausta que, sin embargo, marcó un punto de inflexión decisivo en la temporada de los azulgranas: tras aquella, derrota, el Langreo estuvo siete fechas seguidas sumando y solo ha perdido en dos de las dieciséis siguientes. "Después de ese partido, hicimos clic. Nos sirvió para corregir errores. Puede que sin aquel palo no nos hubiera ido tan bien", analiza el mediapunta Iago Novo, que admite sentir una "motivación extra" por enfrentarse a un equipo, el gallego, que solo ha perdido dos partidos en toda la temporada –contra la Gimnástica de Torrelavega (1-2) en la primera jornada y contra el Covadonga (3-1) el pasado mes de noviembre–, que apila seis encuentros consecutivos sin perder y que cuenta por victoria los dos partidos de la segunda vuelta: 1-2 contra la Gimnástica y 3-1 contra el Valladolid Promesas.

El vestuario azulgrana confía en que el partido del domingo no tenga nada que ver con el vivido en Pasarón en septiembre, en parte por la mejoría del equipo desde entonces y en parte por el factor Ganzábal, donde el Langreo, con seis victorias y tres empates, se mantiene invicto. "Será totalmente diferente. Si quieren ganar aquí, tendrán que sudar mucho", asegura el lateral Nacho López, para el que el encuentro, dadas las dos temporadas y media que militó en el Pontevedra, será "especial" ("Pontevedra es una ciudad magnífica en la que se respira ambiente de fútbol, estuve muy a gusto y dejé muchos amigos allí") y que, a sus 36 años, dice sentirse "fenomenal", con la motivación "de un chaval de 25". "Si no fuera así, lo hubiera dejado ya", confiesa.

Si el Pontevedra encadena dos triunfos seguidos, el Langreo lleva sin ganar cinco encuentros –desde la victoria en Ganzábal (1-0) contra la Gimnástica–. No obstante, los últimos cuatro partidos de los azulgranas se han resuelto con empate, tres de ellos contra conjuntos de la zona alta de la clasificación (Zamora, Guijuelo y Coruxo), por lo que no cunde el pánico entre los jugadores de Javi Vázquez. "En esta competición, los partidos se deciden por detalles –tercia López–. Estamos compitiendo muy bien y dejando buenas sensaciones". "Quizá nos está faltando últimamente esa pizca de suerte que te lleva a ganar partidos", completa un Novo que, recién llegado el pasado verano del Lugo B, se siente plenamente integrado en el Langreo: "La adaptación está yendo muy bien, mucho mejor de lo esperado. El vestuario es una piña y eso se nota en el campo. Además, la vida fuera del campo aquí es similar a la que llevaba en mi ciudad, Ferrol".

Con uno de los presupuestos más humildes de la categoría, el Langreo compite entre los mejores de una Segunda Federación en la que pocos contaban con ellos para estos menesteres. Sin embargo, pasan las semanas y los azulgranas siguen arriba. "Tenemos una ambición enorme y la ilusión intacta. No sé si nos acabará dando para meternos en el play-off, pero, desde la humildad de nuestro club, vamos a por todas", expone López, tan seducido por la filosofía de su entrenador que no puede evitar enfatizar en su mantra: "Debemos disfrutar de cada partido".

"Estamos bien, seguimos creciendo"

Javi Vázquez, técnico del Langreo, valoró ayer en rueda de prensa el estado de su equipo antes del encuentro contra el Pontevedra (domingo, 17 horas). "Estamos bien, seguimos en la línea de crecimiento marcada en el gran partido que hicimos contra el Coruxo", aseguró Vázquez, que considera que su equipo viene dejando sensaciones "magníficas" a pesar de la racha de cinco encuentros consecutivos sin ganar: "Estamos felices de que sigamos compitiendo también". En cuanto al rival, el líder Pontevedra, Vázquez recuerda lo "duro" de la derrota que fue la derrota (6-0) en la ida en Pasarón: "Cuando salimos de allí, llevábamos dos derrotas, y desde entonces llevamos solo otras dos. Sin ese partido no seríamos lo que somos ahora. Son un equipazo, no lo vemos como una revancha, no es eso lo que nos motiva".