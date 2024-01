El Marino sigue sumando

El Marino de Luanco arañó un punto de la Ciudad Deportiva de Abegondo en un partido con muchas alternativas, en el que se fue con ventaja a vestuarios, el filial blanquiazul remontó y al final pudo empatar. El reparto de puntos se antoja justo entre dos rivales directos y que tienen el goal-average empatado con este resultado. Es el sexto partido consecutivo sin perder de los de Sergio Álvarez.

2 Deportivo Fabril 2 Marino de Luanco 0-1, min. 38: Aitor Lorea. 1-1, min. 56: Kevin. 2-1, min. 73: Nájera. 2-2, min. 79: Miguel Cuesta. Deportivo Fabril rais Suárez (1); Lache (3), Puerto (1), Marotías (2), Iano Simao (2); Brais Val (1), Vilán (1); Alfaro (2), Jairo (1), Nájera (1); y Kevin (2). Cambios Mati Castillo (2) por Vilán, min. 60. Losa (1) por Nájera Y Mardones (1) por Lache, min. 78. Tim Caroutas (2) por Alfaro y Barba (1) por Kevin, min. 86. Marino de Luanco Dennis (2); Adolfo (1), Borja Álvarez (2), Aspra (1), Guaya (3); Lora (3), Guille Pinín (1); Iván Elena (1), Miguel Cuesta (3), Diego Díaz (2); Abraham José (2). Cambios Aitor Lorea (2) por Iván Elena, min. 36. Dani Sandoval (1) por Diego Díaz, min. 46. Jandro (1) por Abraham José y Hugo González (1) por Miguel Cuesta, min. 87. Árbitro: Castellanos Argüeso (colegio cántabro). Tarjetas amarillas a los locales Iano Simao y a Losa; y a los visitantes Adolfo y a Jandro. Ciudad Deportiva de Abegondo: Unos 500 espectadores.

En la primera parte, el Fabril puso el dominio y la posesión del balón, pero el Marino fue más dañino en el área rival. La primera jugada peligrosa corrió a cargo de los asturianos, en un centro de Adolfo muy peligroso que no encontró rematador. No obstante, el partido tenía muy poco ritmo. El Fabril movía el balón con parsimonia, lo que facilitaba la labor defensiva de los visitantes. En el minuto 20, el Marino dispuso de una buena ocasión en un disparo raso de Abraham José que blocó Brais Suárez.

Cinco minutos después, se produjo una jugada que acabaría siendo clave. Tras un centro desde la izquierda de Guaya, Iván Elena y Brais Suárez fueron a por el balón y acabaron chocando. Aitor Elena se llevó la peor parte y acabó siendo sustituido poco después. Saltó al campo en su lugar Aitor Lorea, quien a los dos minutos anotó el 0-1. El tanto llegó fruto de una estupenda jugada colectiva de los luanquinos. Diego Díaz recibió en tres cuartos de campo y filtró un gran pase a un Lorea que batió con un disparo raso al meta fabrilista. El filial deportivista acusó el gol y no creó peligro sobre la portería de Dennis, muy bien arropado por un centro del campo y una defensa que no dejaba ningún hueco y ejercía una gran presión. A rebufo de la inercia del tanto inicial, a punto estuvo Abraham José de poner el 0-2.

La segunda parte fue mucho más intensa y entretenida. El Marino empezó controlando la situación, pero poco a poco la circulación del Fabril ganó fluidez y los visitantes fueron cediendo terreno. El premio a la mejoría de los gallegos llegó en el minuto 56 con el tanto del empate. Alfaro metió un balón en el interior del área, Kevin no remató a la primera, la zaga luanquina no supo despejar y, a la segunda, fusiló a Dennis. Los de Sergio Sánchez se recuperaron pronto del mazazo del gol, y Miguel Cuesta realizó un remate que acabó a las manos de Brais Suárez. Pero el Fabril no aflojó y, en el minuto 73, volteó el marcador. Conducción de Lache por su banda, buena combinación en la frontal del área y gran culminación de Nájera con un disparo raso ajustado al palo derecho de la portería defendida por Dennis.

Sin embargo, el Marino hizo valer de nuevo su capacidad de resistencia y a punto estuvo de empatar casi inmediatamente en un saque de esquina botado por Guaya que cabeceó Miguel Cuesta, cuyo remate, parada de Iano mediante, fue escupido por el larguero. Fue solo un aviso. En el minuto, en un córner botado desde la izquierda, Cuesta burló a su marcador y conectó un gran testarazo ante el que nada pudo hacer al meta local. De nuevo empatados, ambos equipos fueron en busca de la victoria con sus armas: el Fabril mediante la presión alta y el Marino saliendo con muchos jugadores a la contra. Pero no hubo más goles.