El hyrox (mezcla de atletismo y crossfit) y Pelayo Menéndez: combo de récord con dos marcas mundiales para el asturiano

¿Alguien se imagina poder conseguir batir dos récords del mundo en tan solo once meses de entrenamiento? Algo sin duda harto complicado, aunque no para todo el mundo, especialmente cuando se crea un nuevo deporte basado en muchas disciplinas de otros que ya tienen su historia.

Pues para buscar un ejemplo de esta gesta no hace falta irse muy lejos. Ni tan siquiera salir de Asturias. Que se lo digan a Pelayo Menéndez (Oviedo, 1990), que tras menos de un año entrenando al hyrox tiene los mejores tiempos de la historia de este deporte en las categorías de parejas y relevos. Por partes. Para saber qué es el hyrox hay que tener unas nociones básicas de crossfit y atletismo. Del segundo no hace falta desarrollar demasiado; del primero, puede que quede alguien que no lo conozca todavía. El crossfit es un deporte que se practica dentro de gimnasios y consiste en la realización de ejercicios variados ejecutados a alta intensidad (movimiento de pesos, flexiones, sentadillas...). Pues el hyrox, creado en 2016, es una combinación del crossfit y del atletismo. Los atletas corren ocho kilómetros y entre cada uno de ellos hacen diferentes ejercicios de crossfit. El objetivo, hacerlo lo más rápido posible para lograr ser una de las 15 personas que componen el ranking mundial, algo así como la Champions League del hyrox. Menéndez es uno de ellos; el sexto, nada menos. De hecho, es el único nombre español que se puede encontrar en esta selecta lista, tras batir el récord de parejas junto al norteamericano Rich Ryan en 48:36 minutos, y en 47:42, la de relevos.

Estas llamativas pruebas van desde los 53 minutos (actual récord del mundo) hasta las dos horas y media, dependiendo del nivel que tengan los participantes. Menéndez ya entró hace once meses en el hyrox algo fogueado. "Llevo haciendo triatlones más de diez años, por lo que yo esa parte ya la tenía muy controlada. Entré un poco de rebote y conseguí meterme entre los mejores. Ahora mismo estoy viviendo un sueño, compitiendo a nivel profesional en un deporte después de pegarme durante años en el triatlón y no ser nadie. La verdad es que es muy agradecido", asegura el carbayón, que tiene por delante un par de meses complicados si quiere seguir aumentando su palmarés: "Corrí ya dos de las cuatro citas importantes del año: Chicago y Estocolmo. Ahora me toca Viena en febrero y Washington en marzo. Tendré que estar bien si quiero clasificarme para el Mundial", indica este atleta, que busca cumplir el sueño de representar a su país al más alto nivel y que la gente se anime a probar el hyrox.