Minerva "la Espartana" Gutiérrez se enfrentará de nuevo a Isabel Rivero por el campeonato de Europa del peso mínimo el 3 de marzo, en Valladolid. El enfrentamiento entre las dos púgiles es especialmente significativo ya que representa una revancha del combate del año pasado, donde Gutiérrez emergió como la victoriosa en un duelo celebrado en el Principado. El equipo de Rivero, insatisfecho con el resultado anterior, ha buscado activamente esta oportunidad de revancha. Para que este enfrentamiento sea posible, el comité ejecutivo de la EBU tuvo que aprobarlo de manera extraordinaria, dado que Gutiérrez se encontraba en listas, pero en el peso minimosca.

"Hay veces que se gana y hay veces que se pierde. A mí me ha pasado a veces y lo admito, no me pongo a decir que me han robado", asegura Gutiérrez en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. Una púgil con muchas ganas de demostrar que es "mejor". "La otra vez ya la gané en casa y en esta ocasión no va a ser menos en la suya, no quedará duda esta vez", aseguró la gijonesa.

De su último enfrentamiento, "la Espartana" salió del recinto sin ninguna duda. "Soy muy peleona y ella no paraba de escapar, si yo no hubiera ido a por ella no hubiese habido pelea. No puedes pretender ganar mientras corres", zanjó.