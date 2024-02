El fisio asturiano que triunfa en el fútbol de la India

El fisioterapeuta gijonés Senén Fernández sigue cosechando éxitos en su periplo por el fútbol en la India. Senén, que forma parte del cuerpo técnico del entrenador catalán Carles Cuadrat, se incorporó esta temporada al Emami East Bengal de la máxima categoría del fútbol indio, la Superliga, con el que acaba de proclamarse campeón de la Copa India, primer título que logra este club en los últimos 12 años. Este no es el primer éxito asiático de Senén, quien ya con anterioridad había ganado la Liga en el año 2019 con el Bengaluru, equipo en el que también militaba el ex jugador del Sporting Álex Barrera. Con este mismo club se había proclamado un año antes campeón de la Supercopa.

Senén Fernández también formó parte del Al Wasl de Dubai y fue uno de los fisioterapeutas de la selección española femenina de hockey en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El gijonés es uno de los hombres de confianza de Cuadrat, quien a su vez fuera en su día ayudante de Frank Rijkaard en el Barcelona y en el Galatasaray turco. El asturiano es el encargado de la recuperación y prevención de lesiones del club indio. La oferta de volver a la India le llegó a Senén tras dos años trabajando en Gijón. "El cuerpo técnico con el que suelo trabajar cogió un nuevo proyecto y me llamó para que me volviera a unir a ellos, así que me animé", indica Senén, que remata: "la India es un país que me gusta mucho y también trabajar con este grupo de personas".

El Emami East Bengal está radicado en Calcuta y se impuso en una emocionante final al Odisha, otro club con entrenador español, Sergio Lobera, por 3-2, con un gol logrado en la prórroga. "Este es un club muy grande y con una gran masa social, en los derbis que jugamos contra el otro equipo de la ciudad, el Atlético Calcuta, van 70.000 personas, es increíble como se vive el fútbol aquí". El título tuvo una gran repercusión mediática y fue ampliamente celebrado por sus aficionados.

La presencia de españoles en la Superliga India es abundante tanto entre los técnicos como entre los futbolistas. En el mismo equipo que Senén están Víctor Vázquez, ex jugador del Barcelona, Brujas, Cruz Azul, Qatar o los Ángeles Galaxy; Saúl Crespo, que jugó en la Ponferradina, y Pardo, con pasado en el Real Oviedo. El cuerpo técnico es totalmente español. Senén Fernández, durante su reciente estancia en Gijón, tuvo como clientes a jugadores del Sporting y del Oviedo y reconoce que le haría "ilusión poder trabajar en el Sporting".

Tanto en la etapa anterior como en la actual en la India Senén está acompañado por su mujer, la mierense Sara Mañanes que colabora con varias ONG formando profesores.