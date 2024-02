Matxín, responsable del UAE Team Emirates, ante la presencia de su equipo en la región: "A la Vuelta a Asturias vamos con un equipo competitivo y a ganarla"

Jotxean Fernández, "Matxín" (Basauri, Vizcaya, 1970) es el máximo responsable de uno de los mejores equipos que componen el pelotón ciclista internacional, el UAE Team Emirates. Una formación que ahora tiene a su vez un filial en categoría continental, del que Matxín también es responsable. Una estructura enorme que ya tiene preparada con mimo la temporada 2024 que ya ha echado a andar. Una de las novedades en el calendario del UAE es la Vuelta a Asturias (del 26 al 28 de abril), en la que estarán por primera vez con un equipo que, adelanta Matxín, será "competitivo".

–¿Cómo se ha hecho realidad la presencia del UAE en la Vuelta a Asturias?

–Hablé con Cristina Álvarez Mendo (directora de la Vuelta a Asturias), le dije que este año podíamos hacerlo. Otros años por cuestiones de calendario no pudimos venir, pero teníamos muchas ganas de estar.

–¿Traerán al equipo que va a ir al Giro después?

–No llevaremos a la gente del Giro, la Vuelta a Asturias será una oportunidad para corredores de talento, pero sobre todo queremos ganar. Vamos a Asturias a ganar.

–¿Tiene ya decidido todo el equipo que vendrá?

–Estamos definiéndolo, no está todo claro.

–¿Cómo prepara la temporada de los ciclistas en función de lo que van a correr?

–Tenemos tres equipos y hacemos prácticamente en todos los sectores equipos importantes. No corremos por correr. Tenemos a Pogacar, Ayuso y Almeida, pero el resto también son gente importante, por algo somos el número 1 del ránking de la UCI.

–En el Tour Down Under, en Australia, brilló un joven corredor mexicano de su equipo, Isaac del Toro, ¿lo veremos en la Vuelta a Asturias?

–Es un corredor al que en principio queremos llevar a Asturias.

–¿Qué nos puede decir de él?

–Es muy competo. Estoy convencido de que tiene la mentalidad para hacer cosas importantes. Va a tener un calendario competitivo y hasta el momento lo está haciendo muy bien. Tiene un futuro impresionante, pero hay que tener tranquilidad con la gente joven.

–¿Lo ve compitiendo a buen nivel en las clásicas?

–Lo puede hacer bien prácticamente en todo, en plano, en crono, en todo, pero va a depender de su evolución. De momento, no hay que exigirle más de lo que le corresponde.

–¿Tienen algún objetivo prioritario para esta temporada?

–Queremos ganar todas las carreras, ser competitivos de la A a la Z siempre.

–¿Y alguno marcado para Pogacar esta temporada?

–Va a hacer Giro y Tour seguro. Nunca lo había hecho.

–¿Es un riesgo?

–No es ningún riesgo, es un año importante para él. Hemos cambiado la planificación, llegará al Giro con poca competición y va a renunciar a las clásicas para competir al máximo estas dos grandes.

–¿Y Juan Ayuso?

–Ayuso va a hacer el Tour también, va a ayudar a Pogacar, vamos a ir con un líder único, queremos tener un súper equipo.

–Otra de las grandes promesas del ciclismo español es Igor Arrieta. ¿Qué nos puede contar de este ciclista?

–Es un corredor muy bueno y muy joven. Hay que ir dándole confianza pero sin presionarle. Tiene mucho talento y mucha calidad y realmente queremos que evolucione sin presión.

–¿Estarán Ayuso y Arrieta en la prueba asturiana?

–Ayuso no, Arrieta puede ser que sí.

–¿Marc Soler estará en ese equipo que quieren hacer para ayudar a Pogacar en el Tour?

–Sí.

–Lleva en el UAE desde 2017. ¿Qué balance hace de su etapa en el equipo emiratí ?

–En cuanto a la planificación de la temporada, empecé en 2018 para preparar 2019. El equipo era el duodécimo y ha llegado a ser el número uno de la UCI. Deportiva, económica y estructuralmente ha tenido un crecimiento continuo, no solo por el resultado de la UCI. De hecho, la pasada temporada el Jumbo Visma ganó las grandes vueltas, así que fueron el mejor equipo del mundo sin duda.

–Se han convertido en uno de los grandes.

–Hay muchos equipos con más presupuesto. Está claro que el dinero te ayuda a estar a un nivel alto, pero no solo el dinero. Es como el refrán: el dinero no da la felicidad pero ayuda mucho. En cualquier caso, nosotros no contratamos a Adam Yates esta temporada por talonario y la mayoría de nuestros mejores corredores vienen de las categorías inferiores y de crecer en nuestra estructura. El dinero sí que sirve para que no se vayan. Ayuso o Pogacar son corredores que se han hecho con nosotros.

–¿Se siente orgulloso de la evolución de esos ciclistas?

–Es un poco la cultura que he querido hacerles ver. No solo fichar a corredores buenos, cuando tienes jóvenes con futuro puede que no ganes por decir algo la Vuelta a Cataluña este año ni el siguiente, pero el siguiente quizás sí. Me siento reconocido y agradezco que me hayan dejado implantar mi idea.

–Ahora se habla mucho del dinero que los países árabes invierten en el deporte. ¿El equipo ciclista fue pionero en esto?

–Si lo analizas, los países árabes lo que hacen es contratar estrellas, algunas en trayectoria decreciente, nosotros no. Lo que hacemos nosotros es sacar a gente joven.