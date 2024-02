De la plaza de la Gesta a jugar para Alemania: así es la vida como futbolista profesional de Nico Oliveira

Un breve repaso a la lista de jugadores de fútbol ovetenses seleccionados: Oli, Michu, César, Luis García, Jorge Meré... La lista es larga, seguro que se pueden sacar muchos más, aunque no estén ahora mismo en las convocatorias. Pero hay uno en concreto que sí que lo está y poca gente conoce. Y no lo conocen porque no viste de rojo, sino de blanco.

Nico Oliveira (2004, Oviedo) es un futbolista nacido en la capital asturiana que milita para el Hamburgo de la segunda división alemana y juega para la selección sub-20 germana. Su madre, Leticia Oliveira, se mudó muy joven a Alemania y allí conoció al amor de su vida. Juntos comenzaron un proyecto en común y Nico es parte de ello. Nació en Oviedo por deseo de su madre, pero poco tiempo después abandonó España, «aunque voy todos los veranos», asegura el zaguero carbayón, que a pesar del poco tiempo que pasa en Asturias, habla castellano a la perfección. Él, como tantos otros chavales, comenzó a jugar al fútbol en la calle. «Siempre bajaba con mi abuelo a la plaza de la Gesta, en Oviedo, y allí le cogí el gusto», indica. Al abuelo le venía que ni pintado. Era Toni Oliveira, de la famosa tienda de fotografía de la céntrica plaza ovetense. Poco a poco fue dando más patadas al balón, pero nunca con el objetivo de llegar a profesional. «Entré con catorce en el Eimsbüttel, un club de Hamburgo, mi ciudad. Era bueno, pero nunca destaqué por ser el mejor. De hecho, tenía pensado terminar bachiller y estudiar medicina», comenta. Sin embargo, a los dieciséis, el Hamburgo de segunda división alemana se interesó en él tras un partido en el que su equipo jugó contra los ganadores de una copa de la Champions. «Me dijeron que si quería ir con ellos. Al principio dudé bastante, pero mis entrenadores me convencieron», cuenta. El resto es historia. Oliveira empieza a destacar como una de las promesas emergentes del fútbol germano y es seleccionado por el conjunto nacional alemán sub-19 para representar a su país, algo que supone «todo un orgullo». Él está muy contento en el Hamburgo, pero no descarta jugar para el Oviedo. «Sería un sueño mío, pero especialmente de mis abuelos. Soy muy del Oviedo y sigo mucho la clasificación del Segunda División porque este año parece que hay oportunidades de ascenso», comenta Oliveira, que cuenta con un primo en las categorías inferiores azules, Romeo Palacio Bernabeu. Su amigos y familiares están encantados con tener entre sus filas a un futbolista de la talla de Nico Oliveira. «Tengo muchos amigos dentro del deporte que están intentando dar el salto a profesionales y espero que lleguen. De momento vienen a verme al campo y son como mis fans. También tengo muchos allí en Ribadesella, donde mi familia tiene una casa cerca de la playa. Por parte de mi familia, pues mucha admiración y emoción, especialmente por la parte asturiana. Esta Navidad llevé camisetas y hubo un tío mío que lloró emocionado», dice el joven futbolista. Una familia ovetense que sigue atenta los partidos de su «niño» por los links que le pasa Nico por mensaje, y que espera con ganas que Oliveira se siga desarrollando para que llegue a ser «un gran jugador».