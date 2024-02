El atleta asturiano Ignacio Bernardo, oro sub-23 y mejor marca nacional del año en salto de altura

Mismas fechas, misma pista, la de Antequera, mismo logro: el oro en el campeonato de España sub-23 de pista cubierta. Pero Ignacio Bernardo (Oviedo 2002) se supera sin parar. Ayer conquistó el título nacional con una marca de 2,17 metros, lo que supone el récord histórico de Asturias y la mejor marca nacional del año. En quince días se celebra el absoluto y no queda más remedio que tenerle en cuenta. "La altura es muy puñetera a veces, pero voy arriba", confiesa el atleta asturiano en el viaje de vuelta desde Andalucía a Soria, donde reside.

Será difícil que a Bernardo se le olvide el día de ayer. Primero igualó su mejor marca, 2,12, y después la batió por dos veces, superando los 2,15 y los 2,17. Con el oro garantizado, hizo dos intentos sobre 2,21, la plusmarca de su entrenador en el Atletismo Numantino, Enrique Márquez Calle. "Tengo ese pique con él", explica entre risas Bernardo. Ya de perdidos, al río, así que el tercer intento fue con una altura de 2,22, que hubiera supuesto récord de los campeonatos y mínima para el Europeo absoluto. Salió cruz, pero no por demasiado: "Fue el mejor intento que hice, peleado y con posibilidades".

La temporada no ha hecho más que empezar, pero la medalla de ayer y, especialmente, la marca suponen un antes y un después para Bernardo. "Solamente había podido competir dos veces y llegaba con 2,04, sabía que estaba para saltar por los entrenamientos, pero no para tanto", dice el campeón, que reconoce "un cambio total en cuanto a objetivos y a mentalidad".

Alguna modificación técnica han introducido en la rutina de saltos el atleta y su entrenador. Explica Bernardo que se encuentra mucho más rápido, y que inicia el impulso varios pasos más atrás. "Creo que es uno de los aspectos que más he trabajado este año, estoy físicamente mucho mejor, pero además estoy más controlado en la comidas y también de cabeza. Me aconsejami madre, que también ha sido deportista, y mi entrenador y mis compañeros, que me ayudan a tener los pies en el suelo".

Por lo demás, poco ha cambiado en la vida de Ignacio Bernardo, que es feliz en Soria, a donde se mudó para estudiar Deporte. "No es una ciudad muy grande, pero tiene todo lo necesario, tranquilidad, instalaciones, la carrera que quiero estudiar... lo tiene todo para estar tranquilo y que salgan las cosas", remarca Bernardo, que demuestra su bonhomía alegrándose por la medalla de bronce obtenida en su misma prueba por otro deportista asturiano, el gijonés Rubén Naya, del Universidad: "Siempre digo que es mi sucesor (se ríe) porque para mí es mi último año en la categoría. Ha sido una sorpresa, ha hecho un concursazo y estoy tanto contento por mí como por él".

La de los saltadores de altura fue la actuación más destacada de los representantes regionales en el Nacional sub-23, pero no la única. Las mediofondistas Claudia Rendueles (Oviedo Atletismo) y Laura López( Sprint), fueron sexta y octava respectivamente. También participaron en las pruebas de Antequera las vallistas Henar Suárez (Oviedo Atletismo) y Nerea Alonso (Ciudad de Lugones), el cuatrocentista Sergio Plata (Ciudad de Lugones) y el lanzador de peso Emiliano Zazo (Universidad de León).