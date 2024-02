Javi Rodríguez, técnico del Alimerka Oviedo Baloncesto, analiza la derrota ante el Tizona Burgos en la LEB Oro: "Hemos tenido poca energía y poca fe"

A Javi Rodríguez se le notó un tanto desconcertado con lo que había visto de su equipo en la derrota (60-75) ante el Tizona Burgos. Ya el marcador, con 60 puntos, revelaba un marcador extraño para un equipo que suele rondar los 80 cada partido. "El Tizona fue infinitamente mejor que nosotros, hemos tenido poca energía y poca fe contra un equipo que ha sido todo lo contrario". El técnico gallego habló de los porcentajes de acierto de su equipo, bajísimos, fallando "tiros debajo del aro" y cometiendo "errores absurdos". En conclusión, Javi Rodríguez advirtió a los suyos de que no pueden "regalar tanto": "No hemos creído, no hemos tenido fe ni personalidad, no hemos igualado su nivel físico", añadía.

Lo único que, aseguró Javi Rodríguez, se puede hacer ahora es: "Descansar mañana (por hoy), recuperar sensaciones y cambiar la mentalidad". La derrota fue especialmente dolorosa por producirse en casa, donde el OCB está siendo más sólido: "Faltó convicción, en los tres primeros minutos hemos hecho uno de diez en tiros debajo del aro, dio la sensación de que no estábamos mentalmente preparados". Para el de Porriño (Pontevedra) con 3 de 27 en triples y 13 de 24 en tiros libres "es imposible competir" y lamentó que quería "a un equipo valiente y ha sido todo lo contrario, un equipo timorato".