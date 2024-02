La sequía hunde al Alimerka Oviedo Baloncesto: derrota del equipo asturiano por 60-75 ante el Tizona Burgos

Son tantas las razones que llevaron al Alimerka Oviedo Baloncesto a caer en Pumarín ante el Tizona Burgos que lo extraño es que durante algunos momentos diera la sensación de que el equipo de Pumarín podía competir el partido. Se juntó el mal día de muchos jugadores, hasta de Horton, el máximo anotador, que acabó el partido con un triple en ocho intentos, muy lejos de sus porcentajes habituales, con la solidez de un Tizona Burgos que se sobrepuso a la baja de su interior más determinante, Ramón Vilà, y a la ausencia de Didac Cuevas, que fichó por el Zaragoza, de ACB, suplido por primera vez por el Mario Saint-Supery, de 17 años, que dejó muestras de su talento en el primer partido que disputa en LEB Oro tras salir del Unicaja de Málaga.

Pero es que ni Horton ni casi nadie en el equipo de Oviedo tuvo el día inspirado, como demuestra la serie de lanzamientos: 3 de 27 en triples y 13 de 24 en tiros libres. Rozitis volvió a ser una rémora en el juego interior y el equipo, en general, se metió en una espiral de errores de la que fue incapaz de salir. Por contra, el Tizona Burgos, crecido por la gran temporada que está realizando, jugó el partido con una marcha más, sin importarle acumular faltas personales si con ello lograban dar un punto más de agresividad a su defensa e incomodar a un rival que no supo igualar ese nivel.

Una de las pocas cosas buenas que dejó el partido, del que estuvo ausente Chapela por lesión, fue el regreso tras lesión de Dan Duscak. El esloveno, por su actividad y trabajo, fue de lo mejor del equipo, el único capaz de estar al nivel de exigencia que puso al partido el Tizona. Su serie de tiros, con cero triples en cuatro intentos, estuvo a la altura del resto, pero es positivo para este OCB recuperar a una pieza tan importante como él. Especialmente después de estos dos últimos partidos, las derrotas ante Menorca y Tizona, que alejan al Oviedo de la zona de play-off y le obligan a mirar a los puestos de abajo, aún con la tranquilidad de tener tres victorias de ventaja con el descenso.

Marc Martí fue otro de los que lo intentó con ahínco, tratando de sacar partido de la ausencia de Vilà en el juego interior del Tizona. Acabó el partido con 16 puntos, siendo de lo mejor del OCB, pero su aportación no fue suficiente ante un rival que siempre estuvo cómodo y supo llevar adelante su plan. La igualdad reinó en un primer cuarto que invitaba a un partido más entretenido y que concluyó con un triple que puso por delante a Tizona (17-18). El segundo se inició con un parcial de 0-7 durante el que el Oviedo desperdició la ocasión de encestar después de robar dos balones. Fue Martí el que sostuvo al equipo, sumando una y otra vez bajo el aro, y de hecho un triple de Josep Pérez puso por delante al equipo asturiano (31-29) a 3.26 del descanso. Todo fue un espejismo, ya que Burgos subió un punto el nivel y se fue en el marcador, elevando la diferencia al descanso a siete puntos (34-41) con un rebote que se le escapó a Hall en la última acción.

El tercer cuarto no pudo empezar peor para los locales que con un inverosímil triple de Caio Pacheco a tablero. El OCB, seco como el tiempo en este invierno soleado, se desesperó y la renta empezó a irse por encima de los diez puntos. Y, encima, Caio Pacheco metió otro triple imposible para cerrar el cuarto (45-59). Sonaba en Pumarín "God Save the Queen", de los Sex Pistols, una irreverente parodia punk que anunciaba un último cuarto en el que el OCB supo enseguida que para este partido le servía un típico lema de esta tribu urbana: "No hay futuro".