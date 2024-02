El deporte asturiano se harta y grita "basta": "Adrián Barbón ha incumplido sus compromisos"

La Confederación de federaciones deportivas de Asturias (Confedepa), de la que forman parte unas treinta disciplinas, emitió ayer un comunicado diciendo "basta" ante lo que considera un incumplimiento de las promesas que hizo Adrián Barbón en lo relacionado al presupuesto que el Principado iba a destinar al fomento del deporte: "Queremos trasladar a la sociedad asturiana la gran decepción que ha supuesto comprobar como, pese a la gravísima situación por la que atraviesa el deporte asturiano en general y las federaciones en particular, el máximo responsable de la actividad física y el deporte en el Principado ha incumplido los compromisos asumidos en mayo con esta confederación y, lo que es más grave, los presentados por él mismo ante la Junta General y recogidos en la página 24 de su discurso de investidura".

La agrupación de federaciones, que preside Lucía Noriega, presidenta a su vez de la Federación Asturiana de Deportes de Invierno, lamenta que solo se destinen 100.000 euros a la partida de deporte base (de nueva creación) y 675.000 a la que va a parar a las federaciones, sobre todo cuando el presidente regional, en su discurso de investidura del 18 de julio, se comprometió a que fueran mayores. "En el caso de las federaciones deportivas, pasará de 600.000 a 900.000 euros; en el de los clubes, se elevará de 450.000 a un millón y además se dispondrá una nueva línea de 200.000 euros para apoyar el deporte de base", dijo el presidente regional en su discurso. De estas tres cifras, denuncia la Confedepa, la única que se ha visto reflejada en el presupuesto regional es la destinada a los clubes.

La Confedepa critica a su vez que el dinero que se destina al deporte en la región ha ido disminuyendo con el paso de los años: "La partida para las federaciones era en 2005 de 800.000 euros y desde entonces el IPC en Asturias se ha incrementado en un 40,4%". También comparan la aportación que hace el Principado al deporte con la de otras regiones: "Se sigue destinando solo el 0,05% del presupuesto total a la promoción del deporte, muy alejado del casi 0,3% de Cantabria, el 0,25% de Navarra o el 0,18% de La Rioja, todas ellas comunidades uniprovinciales como la nuestra".

Según la Confedepa, en Asturias hay 100.914 deportistas federados, lo que supone el 10% de su población, que tienen tan solo el sustento de las federaciones y de sus familias para "asumir muchos gastos", sobre todo cuando tienen que salir a competir fuera de la región. "En Asturias se siguen dedicando a la promoción del deporte poco más de 3 euros por habitante, por los 15 y 18 de Cantabria y Navarra, y los 11 de La Rioja", abundan en su comunicado.

Por todo ello amenazan con que "más temprano que tarde" se verán obligados a hacer una "simbólica entrega de llaves a la Presidencia del Principado". "Ante el desprecio de nuestro Gobierno no podemos más que lamentarnos pero como no queremos ni podemos ser partícipes ni colaboradores de dichas tropelías manifestamos públicamente nuestra frontal oposición a las mismas", añaden. Lucía Noriega, por su parte, abunda en que "la situación de los deportistas asturianos está muy mal" y considera que el problema no está en los responsables del deporte regional sino en el dinero: "Es un problema presupuestario, no de gestión".