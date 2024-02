La polémica por el uso del catalán en la web de la Federación de Montaña

Una insospechada polémica se viralizó ayer en redes sociales hasta el punto de obligar a tomar cartas en el asunto Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (Fempa). Un usuario de la web de Fempa se quejó de que en la pestaña de tramitar nuevas licencias aparecía la opción de efectuar dicho registro en catalán, además de en castellano. "Parece que algún federado se ha sentido ofendido. Viendo el revuelo completamente absurdo que ha generado el tema, hemos decidido eliminar el catalán de este apartado de la web", comentó ayer a este periódico Tensi Carmona, presidenta de la Fempa.

¿Por qué una Federación asturiana ofrecía la posibilidad de hacer un trámite en catalán? Lo explica Carmona: "Contactamos con una empresa catalana que se llama playoff con la que trabajan muchas federaciones, y les pedimos que nos ayudasen para simplificar la gestión de las nuevas licencias independientes. Al ser la empresa catalana, ofrecía por defecto la opción de llevar a cabo el trámite en su idioma. Me consta que no somos la única Federación no catalana en la que sucede".

Sin embargo, la queja del usuario y la consiguiente polémica en redes no ha sido el único motivo por el que la Fempa ha optado por eliminar el catalán de ese apartado concreto de su página web. Y es que en la opción bilingüe se daba un problema informático. "Había una errata. Cuando aceptabas darte de alta como federado en Asturias, te redirigía por defecto a la Federación de Deportes de Invierno de Cataluña (FCEH)", concluye Carmona.