El Alimerka Oviedo Baloncesto busca en Melilla su lado más competitivo

El Alimerka Oviedo Baloncesto necesita espantar algunos de los fantasmas que se le han ido apareciendo en las últimas semanas en el partido que le enfrenta hoy (20.15 horas, LaLiga +) a domicilio al Melilla Ciudad del Deporte. El equipo de Javi Rodríguez viene de sufrir dos tropiezos que han sido aún más dolorosos por cómo se han producido, especialmente el último de ellos, en casa ante el Tizona Burgos (60-75), donde el equipo, desesperado por sus errores en el lanzamiento, fue claramente superado en el tramo final del encuentro.

Javi Rodríguez aseguró antes de comenzar el viaje que llevaba al equipo a la ciudad autónoma que una de las cosas que les quedaron claras ante el Tizona es "qué equipo no queremos ser": "Fue el primer partido en casa que realmente no fuimos el equipo que queremos ser; hemos perdido en casa con rivales que han jugado mejor, pero nosotros jugando bien, haciendo las cosas bien, simplemente es baloncesto y fueron mejores esos días; sin embargo, el otro día no fuimos nosotros, ni defensivamente ni ofensivamente ni como equipo".

El entrenador de Porriño aseguró que esas son cosas que "hay que cambiar": "Hemos tenido solo dos días para preparar el partido de Melilla, pero a veces es más importante saber lo que uno no quiere que lo que quiere, y tenemos claro qué cosas no queremos volver a repetir", añadió.

En cuanto a las ausencias, el técnico del conjunto azul reconoció que Chapela es "duda": "No sabemos si va a estar o no, sería una baja importante para nosotros, es un jugador que nos da ese equilibrio, esa tranquilidad; parece que este año ser base en este equipo no trae suerte, hemos tenido a todos los bases lesionados, lo cual es un handicap, pero tenemos equipo suficiente para competir siempre que hagamos las cosas que sabemos hacer".

El rival al que se enfrentarán hoy cuenta con dos exjugadores del OCB, como son Bryce Douvier y Zaid Hearst: "Tienen talento ofensivo, han incorporado a dos jugadores que conocemos en Oviedo; es un equipo muy peligroso, si hacemos el partido defensivo que hicimos contra Tizona no tendremos ninguna opción, o recuperamos las cesaciones defensivas, la intensidad, la dureza o si no poco podremos hacer en Melilla".