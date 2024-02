La original iniciativa del club de fútbol de La Corredoria: "Se sienten como cracks"

"¡A mí me faltaba el de Iniesta!" "¡Y a mí el de Özil!". Las conversaciones en la tarde de ayer en la sede de la Sociedad Deportiva La Corredoria las monopolizaba una afición más propia de los tiempos analógicos: los álbumes de cromos de fútbol, con tanto predicamento entre los jóvenes aficionados, especialmente entre los de generaciones pretéritas, y ahora también en los jugadores de los dieciocho equipos que integran el club de uno de los principales barrios de Oviedo, que recibieron ayer su colección personalizada.

"Sacamos el álbum cada cinco años desde 2014. Somos el único club de Oviedo que lo hace. Los niños se ven aquí, como los cracks, y para ellos es como un sueño, algo muy emocionante", relata Ismael Aguirre, vicepresidente de La Corredoria, que explica que la iniciativa –cuya pretensión es recaudar fondos para la viabilidad del club y que siempre ha tenido una "extraordinaria" acogida– conlleva un complejo proceso logístico: "Tiene que venir el fotógrafo, sacar fotos de cada niño, luego hay que imprimir todos los cromos… lleva tiempo, pero merece mucho la pena".

En la casi veintena de equipos que componen La Corredoria hay desde niños de cuatro años hasta adultos de cuarenta y dos. Si bien la colección de cromos cuenta con la bendición de todos ellos, a los que más ilusión les hace seguramente sea a pequeños como Hugo Aller, de 11 años y jugador del alevín C. "Me gusta mucho, es una idea nueva. Siempre compro los álbumes de la Liga, aunque completarlos es difícil, siempre me falta alguno de los fichajes", asegura Aller, ya nervioso por el derbi del sábado entre Sporting y Oviedo: "Ojalá gane el Oviedo con gol de Dani Calvo, mi jugador favorito".

Aller no es el único que lleva el oviedismo por bandera en La Corredoria. En las paredes de la sede del club se puede ver un cuadro con el escudo del club azul y otro con la cara de Herrerita. "Vamos a ganar 0-1 con gol de Colombatto", pronostica Iyán Díaz. A sus dieciséis años ("la misma edad que Lamine Yamal, vaya presión"), Díaz se siente "orgulloso" de jugar en el equipo de su barrio y observa "ilusionado" con su cromo.

La lateral izquierdo de once años Cloe Vélez juguetea con su álbum mientras afirma estar pasándoselo "genial" en su primer año en el club. "Antes jugaba en el cole, pero es mi primera vez en un equipo. Creo que no lo hago mal", explica Vélez, futbolera "desde pequeña", como Sergio Villanueva, de catorce años, versado en el asunto del coleccionismo futbolero ("algún chanchullo hemos hecho cambiando cromos en el recreo", bromea) y que, se pone serio, dice estar "muy concentrado" ante el partido "importantísimo" que afronta su equipo, el cadete B, el próximo fin de semana. No solo del derbi vive el hombre.

"Loable iniciativa". Conchita Menéndez, concejala de Educación, Salud, Deportes y Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, estuvo presente ayer en la presentación del álbum en la sede de la Sociedad Deportiva La Corredoria. "Es una iniciativa muy loable que permite a los niños socializar y disfrutar de su afición. El club es un emblema del municipio y una referencia", aseguró.