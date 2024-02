El fútbol se rebela contra la tarjeta azul: "¿Qué mejoraría?"

La International Football Association Board (IFAB), que engloba a la FIFA y a las cuatro federaciones británicas, cavila implementar una nueva suerte de sanción que amenaza con remover los cimientos del fútbol: la tarjeta azul, que se aplicaría en dos supuestos (protestas al colegiado y faltas que corten ataques prometedores) y que conllevaría una exclusión de diez minutos al infractor.

"Hemos identificado el mal comportamiento de los jugadores con un problema grave para el fútbol. Estamos examinando qué podemos hacer mediante cambios en las reglas del juego. Una expulsión programada podría ser un elemento disuasivo mayor que una advertencia. También hay mucho interés por parte de varias partes interesadas en la idea de que sólo el capitán puede acercarse correctamente al árbitro", explicó al respecto Lukas Brud, miembro de la IFAB.

"La verdad es que no recuerdo la última vez que la IFAB tuvo una buena idea, si es que alguna vez ha tenido alguna", replicó con socarronería el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, cuya respuesta airada a la propuesta va en consonancia con el escepticismo que ha generado entre sus colegas de profesión, empezando por los entrenadores de Sporting y Oviedo y continuando por el del Real Madrid. "Ya no sé ni qué decir. En vez de introducir cosas nuevas intentaría a arreglar lo que tenemos, que igual no está tan bien", expresó ayer Miguel Ángel Ramírez en la rueda de prensa previa al enfrentamiento asturiano. "Seguramente será un elemento más para criticar a muerte lo que hagan y lo que no hagan", vaticinó Luis Carrión. "No sé si simplifica o complicar el trabajo de los árbitros", agregó Carlo Ancelotti.

Entre los veteranos del fútbol asturiano, la idea no goza tampoco de especial popularidad. "No me convence mucho", reconoce el exdelantero del Sporting Eloy Olaya. "¿Dirigirse al árbitro va a estar prohibido? ¿Va a ser lo mismo que proteste un crack como Bellingham que, dicho con todos los respetos, Stuani?", se pregunta Olaya, que urge a los legisladores a actuar sobre cuestiones más apremiantes: "Hay que darle ritmo al juego. Cuando hay un saque de banda o una falta, muchas veces el jugador infractor se queda el balón o lo desplaza para retrasar el lanzamiento. En balonmano, el jugador ya sabe que si le pitan falta no puede tocar la pelota. Sería interesante asumir esa norma en el fútbol".

En la misma línea, el otrora centrocampista del Real Oviedo Santiago García Barrero exhorta a la IFAB a darle prioridad a otros asuntos, en su caso a uno "deleznable y antiético" que, dice, el fútbol sufre con especial intensidad desde hace un par de décadas: la simulación. "Debería sancionarse con mucho más rigor, hay que eliminarlo como sea. Pondría una tarjeta negra para el que finja un dolor exagerado y una sanción de tres partidos", propone García Barrero.

"Creo que el fútbol se está volviendo demasiado complicado. Ya con el VAR tenemos bastante como para meter más novedades que enmarañen aún más las cosas", alega Ignacio Churruca, exatacante del Sporting, que advierte, como Olaya, de la ralentización del ritmo del juego en pos de una mayor injerencia arbitral. "El fútbol tiene que ser dinámico, no lento: no podemos tirarnos dos minutos esperando por la decisión de un árbitro", lamenta Churruca, para el que se están introduciendo "demasiados cambios en muy poco tiempo".

Hay deportes, como el hockey patines, en los que la tarjeta azul ya es una realidad. En este caso, en vez de diez minutos como propone la IFAB, el infractor debe abandonar el terreno de juego durante dos minutos. Si bien hay cartulina roja, en el hockey no existe la amarilla. El ovetense Toni Pérez, jugador del Sporting de Lisboa de hockey patines, considera la medida extrapolable al fútbol. "Esto es como todo, innovar y evolucionar. En el fútbol, en ocasiones, hay protestas desmesuradas. También puede servir para que haya menos faltas que interrumpan el juego, y que por tanto discurra más fluido", analiza.

Con más reticencias se aproxima al asunto el ex de Oviedo y Sporting Ricardo Bango, convencido de que la tarjeta azul generaría "incertidumbre" en los actores del fútbol. "Me gusta que las cosas se cambien si existe un problema a corregir. En este caso, no creo que haya un conflicto con las amarillas y las rojas. No sé el objetivo con el que lo harían", expone Bango, que dispara una ráfaga de interrogantes: "¿Cuántas tarjetas azules se van a poder sacar en un partido?" "¿Va a poder quedarse un equipo con 7 jugadores?" "¿En qué mejoraría esto el fútbol?".