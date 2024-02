"Hablar de deporte en Asturias es hablar del Telecable Gijón"

José Antonio Sanz Polanco (63 años, Oviedo) lleva ocho años al frente de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias, que engloba hasta ocho disciplinas: hockey patines, hockey patines en línea, freestyle, roller freestyle, patinaje de velocidad, skateboarding, patinaje artístico y alpino en línea. Su mandato, salvo sorpresa, concluirá este año.

–¿Cómo gestiona una sola federación tantas disciplinas?

–Echando muchas horas y mucha imaginación y con mucha gente trabajando. Cada disciplina tiene un director. Yo, por ejemplo, aparte de ser el presidente dirijo el área de hockey patines.

–La Confederación de Federaciones Deportivas del Principado de Asturias (Confedepa), que engloba a su Federación y a otras once, sacó un comunicado muy duro con el Principado. ¿Qué ha sucedido?

–En 2005, las federaciones disponíamos de 800.000 euros. Luego, con las vacas flacas, bajamos a 500.000. Después nos subieron a 600.000, y nos prometieron que nos subirían 300.000 más… ¡y nos enteramos de que nos dan solo 75.000 euros más, mientras que a los clubes de élite les duplican la subvención! Es una verdadera vergüenza.

–Las federaciones asturianas llevan tiempo denunciando la falta de recursos económicos.

–Sí, es una queja común. Habría que triplicar las ayudas al deporte. Hay muy poca inversión, no puede ser que el presupuesto total destinado a las federaciones sea de 600.000 euros. No nos da, es imposible, por mucho que nuestra directora general de Deportes (Manuela Fernández) trate de ayudarnos. La federación cántabra de patinaje recibe de subvención lo mismo que nosotros, 18.000 euros, pero en los campeonatos de España de selecciones de hockey patines no tiene que acarrear con los gastos, a diferencia de nosotros. Ir al campeonato de España del año pasado, en Extremadura, nos costó 13.000 euros que tuvimos que pagar nosotros. Mientras yo sea presidente, ninguno de nuestros deportistas tendrá que pagar por representar a Asturias; es más, llegado el caso, prefiero no presentar equipo a que un niño o una niña tenga que pagar un solo euro, me niego rotundamente.

–Hablar de hockey patines es hablar del Telecable Gijón.

–Hablar de deporte en Asturias es hablar del Telecable Gijón. En Asturias tenemos seis copas de Europa de clubes, y las seis son del Telecable. El Telecable es lo más, pero no nos podemos olvidar de los otros clubes. Ahora mismo tenemos un club en la máxima categoría del hockey femenino, cuatro clubes en plata femenina y cinco clubes en categoría bronce masculina. No está nada mal para una comunidad pequeña.

¿Cómo se explica un fenómeno como el Telecable en una comunidad, como usted señala, tan pequeña como Asturias?

–Muy sencillo: por el buen trabajo del club. Y eso que tienen cortapisas, porque yo nunca entenderé que no tengan un pabellón acorde a sus necesidades: el Telecable tiene más socios que aforo tiene Mata Jove y, además, no puede coger más niños y niñas porque no tiene dónde meterlos. El Telecable fue el equipo que solicitó la creación de la OK Liga Femenina, y a partir de ahí ha trabajado muy bien la base y entonces los éxitos han ido llegando, no es cosa de un día para otro. Es un gran club, lo está haciendo muy bien.

–Finalmente, el equipo podrá viajar a Argentina para jugar la Intercontinental.

–Mañana salen para allá. Es cierto que el Principado ha ayudado a sufragar los gastos del viaje, pero si no ayudas al Telecable, el equipo más laureado de Asturias, ¿a quién vas a ayudar? A nosotros nos parece bien que suban las ayudas al deporte de élite hasta el millón de euros, es más, ojalá se les diese millón y medio, pero la base del deporte son las federaciones.

–Incidía antes en el resto de clubes de hockey patines asturianos.

–Y eso que hemos perdido en los últimos años, porque con la anterior junta había un agujero económico como consecuencia de una mala gestión. En bronce masculino tenemos al Mieres, Areces, Roller, Telecable y Patinalón. En plata femenina está el Patinalón, Cuencas Mineras y el Roller, y después tenemos al Telecable en la máxima categoría, que aporta tres jugadoras a la selección española. Nos acaba de llegar la buena noticia de que Aina, portera del Patinalón, repite convocatoria con la selección femenina sub-17. Y, gracias a Dios, también tenemos gente en la selección en otras disciplinas.

–Fuera del hockey también disfrutan de más alegrías, como el bronce de María Gordon en la Copa de Europa alevín de patinaje artístico.

–Y teníamos más chicas en esa selección española. En patinaje de velocidad tenemos cinco patinadores en la selección. En patinaje en línea llevamos dos años seguidos organizando el Europeo y el Campeonato del Mundo, teniendo a Sergio Méndez como estandarte del alpino español y mundial. En skateboarding estamos intentando introducir competiciones el año que viene. Somos poquitos, pero lo estamos haciendo bien.

–Asegura que no seguirá al frente de la Federación.

–No.

–¿Quién le sucederá?

–No me llegan noticias de que alguien se quiera presentar. Por si fuera finalmente el caso, estamos trabajando en una junta continuista, pero sin mí.

–¿Está orgulloso del legado que deja?

–Hemos tenido éxitos y errores. Teníamos un hándicap que era una deuda de 140.000 euros. Eso nos lastró, pero vamos a dejar la federación a cero, sin deudas: económicamente estoy muy orgulloso del trabajo realizado, y deportivamente también. Cuando llegué había cuatro disciplinas, y ahora somos ocho; también hemos pasado de poco más de mil federados a 2.400.

–Le tengo que preguntar por el caso Rubiales.

–Mal, mal. No solo ya por el beso no consentido ni su comportamiento obsceno, es su falta total de respeto por todo. No tiene nombre. Ya está todo dicho.