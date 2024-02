El Alimerka Oviedo Baloncesto, cerca de llegar a un acuerdo para la rescisión de Davis Rozitis

El Alimerka Oviedo Baloncesto está cerca de alcanzar un acuerdo con Davis Rozitis (33 años, 2,13 de estatura) para que deje de ser jugador del equipo carbayón. El rendimiento del pívot letón ha estado por debajo de lo esperado de uno de los fichajes más importantes que realizó el equipo de Pumarín de cara a esta temporada. Hasta ahora, en diecisiete partidos, Rozitis ha promediado 4 puntos y 2,6 rebotes. Llegó a mediados de septiembre al equipo, sufrió una lesión y desde entonces el letón no ha llegado a rendir al nivel que se esperaba de él.

Si finalmente se alcanza un acuerdo para la salida de Rozitis, el OCB buscará un recambio en el juego interior. Una pieza que ayude en la faceta reboteadora y que aporte físico y tamaño al conjunto dirigido por Javi Rodríguez. En estos momentos, sin contar a Rozitis, el Oviedo Baloncesto dispone de Marc Martí, Hall Elisias, Tanner Stuckman y Robert Cosialls para el juego interior.

Al margen de la negociación para la salida de Rozitis, el Alimerka Oviedo está preparando una reclamación para el partido que perdió el viernes por 84-81 en la cancha del Melilla debido a la canasta que la mesa de anotadores no le apuntó y que el colegiado sí que le concedió a Marc Martí, como se puede observar en el vídeo del partido. De hecho, en la retransmisión de LaLiga+ suman al Oviedo los dos puntos y luego se los restan al ver que el marcador del pabellón no los reflejaba.

La acción fue en el comienzo del segundo cuarto. En la primera jugada, Guille Mulero anota para el Melilla y pone el marcador 23-28. Tras la canasta, Josep Pérez sube el balón, se lo pasa a Chapela, que se lo devuelve, Josep se lo da a Cosialls, que está en la esquina izquierda, éste no encuentra posición de tiro ni opción de ir a canasta y se la vuelve a dar a Josep. El base valenciano toma la determinación de irse a canasta y en la penetración encuentra a Martí en buena posición, le pasa el balón y el capitán del OCB anota dos puntos. Los colegiados así lo señalan y Mario Delas, del Melilla, saca de fondo como en una canasta cualquiera. Esta acción se produjo cuando quedaban 9.36 minutos para acabar el segundo cuarto. El juego sigue y en la televisión el marcador es 23-30, ya que han contado la canasta de Martí. Pero no fue así.

La mesa no dio esa canasta, sino que apuntó una pérdida del OCB, por lo que en el pabellón de Melilla no se añadieron los puntos y unos instantes después la retransmisión de la LaLiga+ se los restó. El error es evidente, pero las protestas del banquillo del equipo asturiano al descanso no sirvieron para que se corrigiera el fallo. El OCB siguió con dos puntos menos hasta el final y el marcador nunca incluyó la canasta. Lo que hubiera sucedido con esos dos puntos es imposible de saber, pero sí es claro que con ellos las acciones finales se hubieran jugado de forma diferente.

El equipo de Oviedo firmó el acta del partido bajo protesta y va a hacer una reclamación. Tiene de plazo para hacerlo hasta el martes a las 18.00 horas. El Comité de Competición se reúne los miércoles, aunque no se sabe si estudiarán este caso ya este miércoles o lo harán el siguiente. El artículo 95 del reglamento general y de competiciones de la Federación Española de Baloncesto atiende a casos como el que se produjo ayer en Melilla: "En el supuesto de que el acta oficial de un encuentro no refleje el resultado real del mismo, de modo que, a juicio del Comité de Competición, influya decisivamente o desvirtúe el resultado final, dicho Comité, siempre que el acta oficial haya sido firmada bajo protesta por el equipo reclamante y, en su caso, se hayan aplicado las disposiciones correspondientes de las Reglas Oficiales del Juego, podrá anular el encuentro celebrado y disponer su nueva celebración total o parcialmente".

Hay precedentes de partidos en los que ha sucedido algo similar a lo que pasó en Melilla y en los que se ha repetido el partido a partir de la jugada que no se sumó al equipo perjudicado. El más reciente en la LEB Oro es el Iberojet Palma-TAU Castelló, en la temporada 2018-19, en el que se dio un triple como una canasta de dos puntos, dejando el resultado en 49-56 en lugar del 50-56 que procedía. Se repitieron los últimos quince minutos. También se repitieron por la misma causa los partidos de LEB Plata Ávila-Barcelona B, en la temporada 2011-12, en el que curiosamente jugó Josep Pérez con el filial azulgrana; y el Ávila-Iraurgi, de la 12-13. En los dos casos los errores de la mesa se corrigieron repitiendo a partir del fallo.