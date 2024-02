Duro castigo del Fabril a un flojo Covadonga

Era un partido muy importante para los de David González en su lucha por evitar el descenso. Se enfrentaban al Fabril, equipo que ocupaba el puesto de play-out al empezar la jornada. El resultado no pudo ser peor y más contundente. La fragilidad defensiva volvió a condenar al Covadonga que ve la salvación un poco más lejos, ahora el puesto de promoción de descenso se aleja a diez puntos. Su rival de esta jornada, el Fabril, se aleja a once puntos y con el goal-average a favor.

El Covadonga salió con las líneas muy juntitas y replegado atrás ante un Fabril que asumió el control del balón. Los de David González incluso crearon peligro en estos primeros minutos porque Ariel Herrero conectó un cabezazo muy peligroso y en un córner Miguel Menéndez estuvo a punto de marcar de gol olímpico. Pero de lo que pudo ser el 0-1 se pasó al 1-0 porque Brais Val filtró un pase en profundidad, Alfaro dejó pasar (fue la acción clave del gol) y dejó solo a Kevin Vázquez ante Buru, al que batió con un disparo raso.

Aunque el Cova reaccionó bien al gol, jugando más en campo contrario y protagonizando algunas llegadas, el Fabril amplió la renta pasada la media hora con una gran jugada de Nájera que culminó de nuevo un Kevin Sánchez que superó de nuevo a Buru, esta vez picándole el balón por encima. La fragilidad defensiva volvía a condenar a los ovetenses, que de nuevo reaccionaron bien al gol en contra, proponiendo en ataque, aunque sin crear ocasiones claras de gol.

La segunda parte empezó con el partido muy abierto. El Covadonga tuvo una clara ocasión para recortar distancias, Asier Gomes recuperó un balón tras una indecisión de la zaga deportista pero su remate lo rechazó Brais Suárez casi sin saber cómo. El Fabril respondió con otra clara llegada que tampoco acabó en gol. Cualquiera podía marcar, y lo hizo el Fabril dos minutos después, Vilán se aprovechó de una indecisión de la zaga de los asturianos y batió a Buru metiéndole el balón entre las piernas. El Fabril sentenciaba el partido a falta de media hora y la endeblez defensiva volvía a condenar al Covadonga. Con el tercer gol en contra el Covadonga bajó los brazos y con los pupilos de David González con la moral por los suelos encajaron el cuarto gol, obra de Nájera.

El partido ya no tenía historia. El conjunto ovetense buscaba el gol del honor, pero sin convicción, ante un Fabril que movió el banquillo. Los jugadores que saltaron al campo eran toda una amenaza para ampliar la renta a la contra. No quiso hacer sangre el filial deportivista, y eso que Martín Ochoa tuvo el quinto gol. Lo que llegó finalmente, casi en la última jugada del partido, fue el gol del honor del Covadonga: Vicente remató al fondo de las mallas un centro de Álex Menéndez.

David: "Nos marcan con mucha facilidad"

David González, técnico del Covadonga, no podía ocultar su decepción tras la goleada encajada: "Ante un resultado así, no tengo palabras. No es el resultado esperado, sobre todo porque era un día importante y esperábamos cambiar la cara fuera de casa para poder sumar. Pero no lo hemos conseguido y además hemos recibido un resultado muy abultado. Las palabras no salen, estamos fastidiados pero solo queda un camino, que es el del trabajo. Somos conscientes de lo que más nos está penalizando, y por mi parte vamos a seguir insistiendo en mejorar". El míster del Covadonga abogó por pasar página. "Voy a pasar una noche difícil pero mañana (por hoy) vamos a volver a trabajar duro y vamos a dar la cara hasta el último minuto del último partido para dejar al Covadonga lo más arriba posible", aseguró, antes de reconocer que "nos hacen goles con demasiada facilidad".