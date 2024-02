José Manuel García, "Larry" (Gijón, 57 años), es el presidente en funciones –dado que el proceso electoral correspondiente al año olímpico ya está abierto– de la Federación Deportiva de la Natación Asturiana (FDNA). Asumió el cargo de manera insospechada.

–No tenía pensado ser presidente.

–Cogí la legislatura a la mitad. Fue un proceso… complicado, digamos. En 2020, por la crisis sanitaria, no hubo elecciones a la presidencia de la federación, por lo que se pospusieron a 2021. Pero no hubo elecciones porque al anterior presidente (Víctor González) se le fue la pinza, literalmente, dicho por él mismo un día que nos cruzamos.

–¿Qué sucedió?

–Pues que no respondía a las llamadas ni atendía a la Federación ni nada, dejó de estar operativo, directamente. González era sanitario y estuvo en urgencias en la época del covid. Al parecer, gripó. Ante la situación de abandono, tuvo que intervenir la Dirección General de Deportes.

–¿Y cómo llegó usted a la presidencia?

–En ese proceso electoral, tutelado por la Dirección General de Deportes, primero se votó a los miembros de la asamblea, formada por personas de clubes, deportistas y árbitros. Yo fui árbitro durante 39 temporadas, era de los más antiguos del comité nacional. Pues bien, me presenté a la asamblea porque me lo pidieron los clubes. Una vez la asamblea se constituye, ya se vota al presidente. Pero no se presentó nadie, y en el último momento me llamaron a mí, y dije que no.

–Pero…

–Yo les dije: ¿Cómo es que, habiendo 22 clubes, no hay nadie dispuesto? Me siguieron insistiendo, y dos días antes de que acabase el plazo dije que sí. Pero no tenía directivos, tuve que conseguir los avales el domingo por la noche… fue todo muy atropellado. Para formar la directiva, fui llamando a los contactos que hice en la natación durante todos estos años, pero me decía todo el mundo que no. Estaba desesperado, y llamé al presidente de la Federación española y le dije que lo dejaba. Pero después de mucho suplicar, y tras reunirme con los clubes, conseguí constituir una junta.

–¿Qué se encontró al tomar el cargo?

–Buf… embargos, líos con Hacienda, con las cuentas… estaba todo sin hacer, desatendido.

–¿Ha conseguido revertir la situación?

–Estoy en ello, hay cosas que todavía tenemos pendientes, pero lo gordo, digamos, sí está resuelto. Lo pasé muy mal, estuve a punto de tirar la toalla. ¡Es que yo no me presenté a presidente!

–¿Cómo valora, teniendo en cuenta todas las dificultades, el estado de la natación asturiana?

–Sobrevivimos. Nosotros y todas las federaciones. En el deporte asturiano solo hablamos de pobreza, de indigencia, de mendicidad: no tenemos siquiera proyectos deportivos porque no tenemos recursos. Lo acepto como es porque mientras el Principado no dote de más financiación al deporte, vamos a seguir todos igual. Mire, recientemente hice una comparativa del presupuesto de 17 federaciones territoriales españolas. Nosotros tenemos 1.500 federados. Estamos, por población, en la media, pero en lo referente a subvenciones somos los últimos. Cantabria da a su federación 44.000 euros; aquí nos dan 12.8000…¡teniendo el doble de federados! Por no entrar en que el gobierno cántabro también se hace cargo del seguro de accidente deportivo hasta los 18 años, paga los desplazamientos y alojamientos de sus selecciones autonómicas… aquí, para competir el año pasado en los campeonatos, tuvimos que pedir dinero a los padres. Hubo incluso años en los que tuvimos que renunciar a ir.

–A pesar de todo, un asturiano, Arbidel González, apunta a estar en los Juegos Olímpicos de París.

–La proyección de Arbidel es un magnífico nadador, una noticia extraordinaria para la natación asturiana. Pero la situación aquí es dramática. Tenemos un Centro de Tecnificación Deportiva que nos supone un agujero de 20.000 euros en las cuentas federativas cada año. Aunque el titular del Centro es el Principado y se recibe una subvención del Consejo Superior de Deportes (CSD), nos falta por cubrir una cantidad, 20.000 euros, que supera en 8.000 la subvención que recibimos del Principado. Extremadura, por ejemplo, le da a su Federación 120.000 euros. Le comenté a su presidente lo poco que nos dan a nosotros y me contestó: "¡Ozú! ¡Si 12.000 euros es lo que me da a mí uno de mis patrocinadores!".

–¿Cuál es la salud de la natación base asturiana?

–Los protagonistas son los niños y las niñas deportistas, eso es lo que nos mueve, que puedan practicar nuestro deporte. En esta ecuación son claves los técnicos y los entrenadores, que son los que van a hacer posible el éxito de la natación. Otro pilar básico son las familias. Nos hace falta aumentar nuestra cantera, sobre todo en edad alevín (11-12 años). La idea es constituir una red de escuelas de natación en esas edades en piscinas públicas, pero parece que la natación estorba: las empresas intermediarias que llevan esas piscinas piensan: "nos sale más rentable un socio que me pague que tener a los niños nadando".

–¿Y la sincronizada y la artística?

–Antes había cuatro clubes dedicados a ellos, ahora hay tres. Tenemos unas 150 niñas, digo niñas porque, aunque ahora es mixto, la inmensa mayoría siguen siendo chicas. Estas disciplinas, en general, son deficitarias en toda España y requieren mucho apoyo.

–¿El "caso Rubiales"?

–Visto desde fuera, como un ciudadano más, pienso lo que todo el mundo, que está fuera de lugar. Es una persona que no sabía representar el cargo que tenía. Son cosas, además, que como suceden en un deporte como el fútbol, que concentra tanta atención, se exacerban aún más. Son comportamientos que no tienen lugar en el deporte ni en la sociedad.