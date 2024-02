Adrián Torre, capitán del Langreo, pone calma tras caer ante el Avilés: "No debemos volvernos locos, estamos haciendo un gran trabajo"

A sus 34 años, Adrián Torre (Langreo, 1989) dice tener cuerda para rato. El capitán del Langreo celebra diez años en el equipo del que es santo y seña en una temporada que está resultando especialmente dulce para el club azulgrana, por mucho que últimamente no acaben de acompañar los resultados.

–¿Cómo está el vestuario después de la derrota contra el Avilés?

–Fue una pena. Es un partido que a todos nos duele un poco más perder porque había mucha ilusión en la gente, el pueblo respondió muy bien. Además, no fuimos inferiores. Estamos fastidiados, pero hay que hacer borrón y cuenta nueva.

–Es la primera que vez que caen este curso en Ganzábal.

–En casa habíamos ganado la mayoría de partidos hasta ahora. Duele un poco más que la imbatibilidad acabe contra el Avilés. Ojalá nos sirva para aprender y coger con más ganas lo que queda.

–¿Qué lecciones extrae del partido?

–En primer lugar, hay que quedarse con lo positivo: a principio de temporada, todos hubiésemos firmado estar donde estamos ahora, a dos del play-off y a nueve del descenso. Creo que nos va a venir bien este toque de atención para seguir haciendo las cosas bien. No hay que volverse locos, porque creo estamos haciendo un buen trabajo.

–Llevan ocho partidos consecutivos sin ganar. ¿Qué les está faltando?

–Todos los equipos hubieran firmado que en su mala racha de la temporada empatasen seis partidos seguidos. ¡Ojalá hubiese sido así en años anteriores! Se nos están yendo las victorias en pequeños detalles que a principio de temporada caían de nuestro lado. No estamos teniendo suerte de cara al gol, pero, insisto, estamos trabajando muy bien. Esperemos ganar cuanto antes en 2024 para quitarnos ese peso de encima.

–Se suele decir que el fútbol son dinámicas…

–Cuando te toca vivir rachas así tiene aún más ganas de ganar. Pero no debemos obsesionarnos. Todavía quedan muchos puntos, y aunque estemos arriba el objetivo sigue siendo salvarnos. Si cuando queden cuatro partidos seguimos ahí, ya hablaremos de metas distintas.

–¿Cuál es su labor como capitán en momentos de dificultad como este?

–Intento transmitir tranquilidad. El equipo compite y, como dije antes, el equipo no fue inferior al Avilés. Y, sin que sirva de excusa, tenemos cinco bajas importantes que nos lastran. Hay que tener mucha calma, tenemos que afrontar lo que nos queda con la misma ilusión que hasta ahora: si seguimos en esta línea, nos irá bien, estoy seguro.

–Esta es su décima temporada en el Langreo. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensa en la última década?

–Si tuviera que quedarme con algo, igual elegiría el ascenso de 2018. Nos quitamos un peso de encima después de tres años intentando subir. Cuando llegué, estábamos en Segunda B, pero descendimos en mi primer año después de hacer una gran primera vuelta y, aunque nos costó volver, ahora llevamos seis temporadas seguidas en Segunda Federación.

–¿En qué se parecen el Adrián que llegó con 24 años al Langreo y el actual?

–En poco. Llegué siendo un crío. Mi papel en el club ha cambiado bastante, y los años y los partidos me han dado más serenidad en el campo.

–¿Diría que está en su mejor momento?

–Sí, considero que, sobre todo en los últimos tres años, estoy muy bien. Ya no es como antes, ahora cuidándote bien y siguiendo ciertas pautas de alimentación puedes aguantar más que antes. Me encantaría seguir muchos años más, sigo con muchas ganas y mucha ilusión por jugar.

–Su posición, la de portero, es de las que más ha evolucionado en los últimos años en el mundo del fútbol.

–El portero cada día tiene más protagonismo en el juego. Antiguamente, con el balón no teníamos que hacer prácticamente nada, y ahora la tocamos casi lo mismo que el mediocentro. Pero lo llevo bien. Siempre me he sabido manejar con los pies, me gusta participar en el juego.

–¿Qué le diría a un aficionado que está preocupado por los malos resultados recientes?

–Sé que están fastidiados como nosotros. Le diría a la gente que esté tranquila, que el equipo se deja la vida en cada partido. Somos una familia y vamos a darlo todo por la afición porque siempre nos responde.