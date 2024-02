El Alimerka Oviedo Baloncesto busca en Orense frenar su racha de tres derrotas seguidas

El Alimerka Oviedo Baloncesto, que visita hoy (18.00 horas, LaLiga+) la cancha del Ourense, lleva tres partidos de los que ha salido con mal sabor de boca tanto por las derrotas como por la forma en la que se han producido. En la cancha del Hestia Menorca (90-74) el equipo no rindió a un nivel suficiente en defensa, en casa ante el Tizona Burgos (60-75) la sensación fue la de un equipo impotente ante sus propios errores en ataque y la pasada jornada, en la visita a Melilla (81-84), controlaron el partido y lo dejaron escapar en un muy mal último cuarto. Una derrota esta última que está en cuestión, puesto que al OCB no le sumaron en el inicio del segundo cuarto una canasta que los colegiados concedieron y que la mesa no anotó.

En cualquier caso, más allá del recorrido que tenga la reclamación realizada por el Alimerka Oviedo, que impugnó el partido en base a varios precedentes en los que se repitieron partidos desde el momento en que sucedió el error, los de Javi Rodríguez visitan Orense con la intención de sumar una victoria que rompa su mala dinámica y les vuelva a dar tranquilidad en la clasificación. El equipo de Oviedo lleva ocho victorias y mantiene un margen de tres con la zona de descenso, de hecho, el Ourense es noveno, en puesto de play-off, con tan solo una victoria más que los asturianos. Aun así, los equipos de abajo se están reforzando y el equipo azul es consciente de que debe reaccionar para evitar problemas.

En el partido de ida en Pumarín, el Alimerka Oviedo ganó (87-78) a un Ourense que comenzó muy fuerte la temporada. A partir de ahí, el equipo gallego ha sido un tanto irregular, como lo está siendo también el asturiano. La pasada jornada cayeron con claridad (72-48) en la cancha del Betis. Una derrota de la que tratarán de pasar página superando al OCB.

Será, además, el primer partido del equipo de Javi Rodríguez tras la salida de Rozitis. El club peina el mercado buscando a un refuerzo para su juego interior.