El presidente del Unión Financiera celebra los 30 años del club y promete balonmano del más alto nivel en Oviedo: "Queremos llegar y consolidarnos en Asobal"

El Unión Financiera Balonmano Base Oviedo celebra su trigésimo aniversario; en realidad, ya va camino de los 31 años, puesto que se fundó en septiembre de 1993, pero sí que está conmemorando la trigésima temporada desde que Pepe Rionda, su actual presidente, y otros apasionados del deporte y del balonmano carbayón decidieron poner en marcha un proyecto que siempre se distinguió por colocar en el centro de todo –hasta en el nombre– el cuidado de la cantera. A sus 78 años, Rionda asegura que le queda cuerda para rato y que no parará hasta que Oviedo vuelva a tener un equipo de balonmano en la Liga Asobal. De momento, el equipo de Plata juega hoy, a las 18.30, contra el Villa de Aranda en Vallobín, cita que aprovechará el club para presentar a todos sus conjuntos.

–¿Cómo se le ocurrió fundar un club de balonmano?

–Cuando estaba en el Naranco de delegado, que estuve con cuatro presidentes, el último de ellos José Emilio Martínez Fariza, no sé lo que pasó pero los equipos de base se cerraron y yo me salí del club por eso y por otras cosas. Siempre pensé que hay que tirar por la base. El caso es que yo estaba en casa y José Ramón Villa y Paco Álvarez, vinculados al Naranco, fueron por mí y me dijeron "Pepe, tenemos que hacer algo", y salimos con las ideas claras. Tuvimos que ponerle, por temas burocráticos, Xuntura Base Oviedo, que es como nos llamamos para todos los organismos.