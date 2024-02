Hugo López quiere "inyectar energía" al Alimerka Oviedo Baloncesto

A Hugo López (Madrid, 20 años) todas las señales que se ha ido encontrando en el camino le conducían a Oviedo. Aquí, en el polideportivo de Pumarín, jugó la pasada temporada su primer partido después de que Javi Rodríguez se empeñara en que dejara el Canoe y se integrara de pleno derecho en el primer equipo del Estudiantes y hasta aquí ha vuelto ahora para reencontrase con el entrenador que desde el primer día le dijo: «No me importa tu edad y no me importa cómo te llames, solo me importa tu juego, tu intensidad y tu garra». La conexión entre el entrenador y el jugador hizo que en verano se negociara su fichaje para el OCB, pero el Estudiantes decidió conservarlo. Ahora, debido a los pocos minutos que estaba jugando, aceptaron que saliera cedido.

A pesar de su juventud, López tiene las cosas claras y en muy poco tiempo se ha hecho una visión nítida de lo que se espera de él: «Ya me hacía una idea de para qué me querían, vengo a inyectar energía, a ayudar en el rebote y en la defensa». Jugador de 2.08 de estatura, su posición más habitual es la de ala-pívot, aunque puede jugar también de pívot, algo que será necesario tras la marcha de Davis Rozitis. «Me da igual, puedo jugar en los dos puestos, además, eso depende mucho del entrenador, la diferencia está en la defensa del uno por uno más que en el ataque», explica.

De su primer partido como jugador del Estudiantes en Oviedo, Hugo López rememora la charla previa con Javi Rodríguez y un nombre que el entrenador gallego le recalcó mucho: «En la charla se volvió loco contándonos lo que hacía Oliver Arteaga, me lo puso como ejemplo, que con 40 años era el primero en tirarse al suelo a por el balón y en correr el contraataque, tanto fue así que fui al partido pensando que le iba a darle por todos lados, pero no pude». De hecho, el OCB fue capaz de ganar al conjunto colegial por 68-66 con 17 puntos de Arteaga, que terminó el partido con 34 créditos de valoración.

A pesar de la derrota, fue un día muy especial para Hugo López: «Había jugado antes subiendo desde la cantera, pero en Oviedo era mi primer partido ya como integrante de la plantilla, tengo un gran recuerdo de la cancha, de la afición, me acuerdo que al principio, al salir a calentar, estaba vacío y pensé que sería un sitio algo frío y después entendí que para nada, Pumarín se pone muy intenso, el equipo estaba en una mala situación pero para mí era muy bonito, aunque salí jodido por la derrota estaba flipando por jugar tantos minutos con el primer equipo».

Llega a un Oviedo Baloncesto que encadena cuatro derrotas, que tiene margen sobre el descenso, pero que necesita empezar a sumar lo antes posible. El domingo (19.30 horas) recibe al Lleida en Pumarín y allí estará un Hugo López que dice haberse quedado «tranquilo» tras su primer entrenamiento: «Después del entrenamiento estoy muy tranquilo, veo mucha piña en el equipo, buen ambiente, no veo frustración, la situación es difícil pero no es tan mala, creo que si apretamos podemos ir para arriba». El primer escollo es un Lleida que ya amargó al Estudiantes en el último partido en el que Hugo López se sentó en el banquillo del Estudiantes.