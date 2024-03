De Asturias a Marruecos en un coche de 28 años: la insólita Chatarras Raid

Confiesa Héctor Barreiro que lleva días nervioso. "Es que ya queda poco", se justifica: el 16 de marzo comienza la segunda edición de la Chatarras Raid, un rally con una denominación tan llamativa como coherente en el que es imperativo utilizar un coche de al menos quince años de antigüedad -veinte en el caso de los todoterrenos- y en el que no existen premios ni ganadores, sino que se impone el espíritu solidario: por cada vehículo inscrito se donan diez kilos de comida al Banco de Alimentos de Algeciras y se aporta material escolar a asociaciones sin ánimo de lucro de Marruecos, cuyo desierto recorren durante seis días los orgullosos cuatro latas.

"Son más ganas que nervios", matiza Barreiro, deseoso de volver a embarcarse en una aventura en el norte de África que depara momentos insospechados como el que le tocó vivir el pasado año: "Mi compañero y yo nos confundimos de dirección en un cruce y nos perdimos, con tan mala suerte de que, además, nos quedamos atascados en un socavón y no podíamos salir. El desierto es inmenso, no teníamos ni idea de dónde estábamos. Pues bien, sacamos las sillas, el jamón, nos pusimos a charlar y cuando nos quisimos dar cuenta, a las dos horas ya habían venido a por nosotros".

El gijonés Barreiro no es el único con ganas de repetir: la primera Chatarras Raid supuso un éxito tal que el número de vehículos participantes ha pasado de sesenta a 220, además de añadir una segunda fecha anual el próximo mes de noviembre. "Las plazas han volado. Es algo disfrutable y encima sirve para ayudar a los demás", expone el ovetense José Verdejo, precursor y uno de los organizadores de la Chatarras Raid, una idea que tardó su tiempo en cristalizar. "Llevaba desde 2015 trabajando en ello -desarrolla-. Vi que no había una carrera con un estilo alocado, más campechano, en la que solo importase disfrutar de la aventura".

"Lo más bonito es que todos los participantes, al llegar a la meta, te dan la mano. Incluso hay gente que me ha llegado a decir que ha pasado la mejor semana de su vida. Eso es impagable", completa Verdejo, firme defensor de estirar al máximo la vida útil de los bólidos: "Que un coche sea antiguo no quiere decir que sea una porquería. A mí la palabra chatarra me remite al coche de mi abuelo, que era una joya".

Formando equipo con Barreiro corrió Francisco Javier Olmedo, de Las Regueras, la primera edición. También repetirán en esta, claro. "El año pasado corrimos en un Peugeot 205 de 28 años y 350.000 kilómetros. Salimos de Oviedo, bajamos a Algeciras, recorrimos Marruecos y el coche respondió perfectamente", relata, convencido de que el todoterreno Suzuki que pilotarán esta edición aguantará "igual de bien". Pero el vehículo es secundario. La satisfacción, subraya Olmedo, se encuentra en la camaradería entre los compañeros, la solidaridad de los bereberes ("no tienen nada y aun así te lo ofrecen todo y se desviven por ti") y los "alucinantes" atardeceres, con el sol fundiéndose con la arena. "Es una vivencia que te marca para siempre", sentencia Olmedo.