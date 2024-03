Copa de España de kata de judo: Tres parejas asturianas, del Takeda, logran medalla

La pareja formada por Rosa Trillo y Nora Barrera se subió a lo más alto del podio en Ju No Kata de la categoría junior en la Copa de España de kata celebrada en Alicante. En la misma categoría de edad, Mateo Álvarez y Covadonga Marcos se hicieron con el subcampeonato en Katame No Kata. En senior del Nage No Kata, Estefanía Bravo y Omar Erraqui obtuvieron la medalla de bronce. Con estas medallas y las pasadas de la Copa de Extremadura, las tres parejas del Club Takeda de Oviedo se colocan en los primeros puestos del ranking nacional de Copas de España.