La historia de una joven de Cayés (Llanera) que terminó siendo la mejor árbitra de triatlón de Europa

A Raquel González ni se le pasaba por la cabeza ser árbitra de triatlón cuando, siendo aún niña, practicaba atletismo primero en Llanera y más adelante en Oviedo. Sin embargo, un día, la madre de esta asturiana, de 36 años, natural de Cayés, vio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Llanera que había un cursillo para ser árbitro de triatlón y apuntó a su hija. "Me enganchó, me gustó mucho", explica Raquel González desde Valsequillo, en la isla de Gran Canaria (Las Palmas), donde reside desde hace cinco años. La asturiana se sacó su primera licencia a los 16 años y acaba de ser reconocida por la Federación Europea como la mejor árbitra u oficial, como también se conoce a los que realizan esta función en un triatlón, de 2023 en todo el continente.

Raquel estudió en Gijón Ingeniería Industrial y acabó justo cuando explotó la crisis inmobiliaria, lo que la obligó a cambiar el rumbo previsto: "Me ofrecieron un trabajo en la Federación Española de Triatlón, montando eventos de campeonatos y hacía también de árbitra en Asturias". Lleva siendo árbitra de primer nivel internacional desde 2013 y eso también supuso un cambio: "Ahí empiezas a viajar por Europa". En estos momentos, además de su labor como árbitra, tiene una empresa de cronometraje de pruebas deportivas.

Una de los sinsabores que se ha llevado en su labor arbitral es la de no haber podido optar a participar en los Juegos Olímpicos de París: "No puedo para estos Juegos, estuve en la lista para Tokio, al final no entré, pero no he podido estar en la de París porque me faltaban pruebas; quería ir a París y la verdad es que fue un bajón bastante grande", reconoce. Aun así, ese objetivo tras veinte años en el arbitraje, tras haber estado en competiciones como los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing (China) en 2014 o los Juegos Europeos de Cracovia en 2023, sigue siendo estar en unos Juegos Olímpicos.

En su faceta controlando triatlones le toca hacer de todo, puesto que se trata de un deporte con muchas modalidades: "Tienes que hacer distancia olímpica, media, larga, paratriatlón, con piraguas, esquís,...". Los famosos "Ironman", organizados por una empresa privada, también están en su radar, puesto que hay un convenio con la Federación Española: "Hice dos veces el de Lanzarote, en el Ironman es clave el ‘drafting’ (no se permite en la prueba de ciclismo ir al rebufo de otro corredor), determinar si va a rueda o no, te deja mucho a ti, a tu opinión, y hay que interpretar lo que hace el deportista, que está con la adrenalina a tope".

En cuanto a otras distancias, como la olímpica, lo más importante son las transiciones, asegurarse de que se realizan en el lugar permitido: "Tienen que dejar el material recogido, tienes que ir al detalle; de hecho, se graba porque a veces el ojo te puede engañar ya que tiene que ser todo muy rápido, la sanción tienen que ponerse sobre la marcha, antes de la primera vuelta tiene que estar puesta".

Ella, atleta en su juventud, no había hecho triatlones, pero siendo árbitra consideró que era de justicia hacer alguno para saber lo que se siente del otro lado: "He hecho dos, una Copa del Rey en Águilas (Murcia) y otro en San Sebastián". A Asturias viene "dos o tres veces al año" y seguramente todavía pregunta a su madre a cuento de qué la apuntó a un curso de árbitra de triatlón. Y le da las gracias por ello.