Con Vladimir Atapin el bádminton suena bien en Oviedo

Vladimir Atapin (San Petersburgo, 1957) estuvo más de cuarenta años sin practicar el bádminton, de los dieciocho a los sesenta y pico. El largo paréntesis se abrió en San Petersburgo y se cerró en Asturias cuando descubrió el Club Bádminton Oviedo. "Me enteré de que aquí se jugaba, y decidí ir a probar. Tuve que empezar casi de cero, pero seguía llevando el juego dentro y me lo pasé bien desde el principio", apunta Vladimir, encantado de la vida en un club "maravilloso" en el que entrena, pero no compite ("estoy ya muy mayor").

Antes que la raqueta, a Vladimir le cayó en las manos el arco, con el que hacía sonar el violonchelo. Su ocupación como músico tuvo mucho que ver en su determinación de dejar el bádminton. "Por aquel entonces, jugar al bádminton me provocaba dolor en el hombro cuando tocaba", confiesa. Otro factor fue la falta de tiempo. "La música me comía casi todo el día –recuerda–. Estaba en un sitio que se llamaba Escuela de Niños Superdotados para la Música, en el que solo estábamos cinco o seis niños, que estaba a una hora de mi casa, y para ser violonchelista tienes que dedicar muchas horas de aprendizaje".

En su profesión, Vladimir no es un cualquiera: durante años, fue solista principal de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA). Fue la música la que le trajo a Asturias: en 1992 aceptó una propuesta laboral que traía aparejada un cambio radical de vida. Llegó a Oviedo sin su familia, que se instaló con él seis meses después. "En Rusia, no sé por qué, se ve España como un destino mágico, maravilloso. Si hubiera sido cualquier otro país, igual no me hubiera ido, pero venir aquí me llamaba mucho", explica.

Tras media vida en la Península, siente España como "su segunda patria", casi tan entusiasmado como su hijo Dmitri con Oviedo ("dice que es la mejor ciudad del mundo"). Dmitri, presume Vladimir, está siguiendo sus pasos: "También se dedica a la música. Está haciendo una importante carrera en Estados Unidos". Lleva la profesión en la sangre, no solo por su padre: Vladimir recorrió España durante años formando dúo con su mujer, Olga, ya fallecida. "Era una gran pianista", apostilla.

Pese al abismo geográfico y cultural que separa Asturias y San Petersburgo, Vladimir asegura que le resultó sencillo integrarse ("no tardé en sentirme como en casa"), aunque, dice, al principio se sintió enclaustrado por el reducido tamaño de Oviedo en comparación con San Petersburgo, una urbe de más de cinco millones de habitantes. "Pero ahora agradezco estar a diez minutos de mi trabajo, a lo bueno se acostumbra uno rápido", bromea.

Retomar el deporte, cuenta Vladimir, le ha servido para ganar forma física y mejorar su bienestar a todos los niveles ("cuando llegas a cierta edad tienes que intentar mantener tu cuerpo y tu mente"). "El bádminton, como la música, requiere concentración y destreza", completa.