La confesión del delantero del Caudal sobre el duro momento de su equipo: "Nos está pasando factura"

Alejandro Montes Doamo, "Toquero" (Oviedo, 2000) está siendo una de las pocas buenas noticias en la aciaga temporada del Caudal. Diez goles apila ya el delantero en su segundo año tras el regreso al equipo de Mieres después de pasar por Sporting Atlético, Langreo y Deportivo Aragón –equipo filial del Real Zaragoza–. Pero, con el Caudal a diez puntos del play-off, no está para muchas celebraciones.

–¿Por qué Toquero?

–Es por el exdelantero del Athletic. Mi familia es de Bilbao, y me hicieron del Athletic. Desde pequeño celebraba los goles como Toquero (moviendo la mano con los dedos extendidos de un lado a otro de la cara). La madre de un compañero de equipo me empezó a llamar así, y ya me quedé con Toquero.

–¿Qué está fallando esta temporada en el Caudal?

–Los puntos están ahí, y se está viendo que nos están faltando cosas desde el principio de la temporada. No somos capaces de ganar tres, cuatro partidos seguidos que nos acerquen al play-off. Creo que somos un grupo muy joven, y quizá la falta de experiencia nos está pasando factura en momentos importantes.

–¿Usted también padece esa inexperiencia?

–Puede ser. La experiencia te la dan los años. Todo sirve para aprender. Esta temporada están pasando muchas cosas que ahora vemos como negativas, pero debemos cogerlas para que nos sirvan en un futuro tanto individual como colectivamente.

–¿Sufren más en ataque o en defensa?

–Es un cúmulo de todo. Nos está costando mucho cerrar los partidos. Nos pasó contra el Tuilla, que nos empataron después de ir 2-0, contra el Titánico, contra el Praviano… hacemos lo más difícil, ponernos por delante, y luego, quizá por esa falta de veteranía que comentaba antes, se nos acaban yendo los puntos.

–¿Cómo pueden subsanar esos errores?

–Es difícil. Si tuviéramos en mediocampo y atrás jugadores con ese plus de experiencia, igual no caeríamos en algunos errores que hemos cometido.

–Mieres es una de las plazas más exigentes de Tercera Federación. ¿Siente la presión?

–El Caudal es un equipo que debe estar en Segunda Federación o peleando al menos por subir. Desgraciadamente, no notamos tanta presión porque al campo no va mucha gente, pero estamos en un club, como dice, muy exigente y no estamos cumpliendo las expectativas.

–¿Por qué son tan bajas las cifras de asistencia al Hermanos Antuña?

–Va más o menos el mismo público que iba el año pasado, y entonces el equipo funcionaba mucho mejor, así que no creo que sea por un tema de resultados. No sé si se puede hacer algo más por los abonados y la gente de Mieres, regalando entradas como se ha hecho en estos últimos partidos con los chavales de la cantera… iniciativas así ayudan. Mieres tiene habitantes de sobra para enganchar a los chavales jóvenes, que es a los que hay que enganchar. Que vayan el domingo al campo y digan: "yo de mayor quiero jugar ahí".

–¿Están a tiempo de darle la vuelta a la temporada?

–Después de los dos últimos empates, nos hemos quedado a diez puntos del play-off (resopla). Es verdad que aún nos quedan partidos contra equipos de arriba, pero estamos lejos. Debemos ir partido a partido, ganando todo lo que podamos. Los dos próximos partidos contra Ceares y L’Entregu son vitales.

–¿Ha sido positivo el cambio de entrenador?

–Nunca es bueno que pase algo así, porque significa que la dinámica es mala. Con Dani (Borreguero) la gente está trabajando mucho más en los entrenamientos, y los partidos se nos están escapando por detalles.

–Hablaba de la importancia del enfrentamiento del sábado contra el Ceares.

–Será difícil, como todos, todavía más por la temporada espectacular que está haciendo el Ceares: nadie esperaba verlos tan arriba a estas alturas. Tenemos que ir a ganar, es de las pocas balas que nos quedan si queremos soñar con el play-off.

–En lo personal, ¿está satisfecho con su temporada?

–Es el año en el que más estoy acercándome a mi versión de la época juvenil, en la que metía muchos goles. En ese sentido estoy muy contento, pero es una pena no pelear más arriba.