La langreana que hace historia en triatlón de invierno: "Hay momentos duros en la montaña"

Eva Argüelles (Langreo, 1979) descubrió tarde las posibilidades que ofrece la naturaleza para hacer deporte. Pero no demasiado: la langreana es cinco veces campeona de España de triatlón de invierno –la última de ellas el pasado febrero-, una disciplina completísima que conlleva correr, montar en bici y esquiar. Eva, queda claro, no es de las que se detienen.

–¿Cuándo entró en el universo de la montaña?

–Bastante mayor. Al principio paseaba, luego empecé a escalar, a correr… y acabé llegando a la bici. Ser tan multidisciplinar me permite disfrutar de la naturaleza en distintas épocas del año. Mi primera carrera fue a los 35 años, en un reto solidario de la fundación ELA Principado. Poco a poco, me fui enganchando y descubriendo la competición, viendo que me llenaba.

–Ha ganado desde casi el principio. ¿Cuál es su secreto?

–Soy músico, doy clases de flauta travesera en el conservatorio de Langreo. Mi profesión exige disciplina, y eso lo trato de aplicar al deporte. Me gusta entrenar, planificarme bien y ser constante, y disfruto mucho aprendiendo cosas nuevas.

–Hábleme de sus cinco campeonatos de España.

–He ganado uno en el grupo de edad de 35 a los 39 años, tres en el de los cuarenta a los cuarenta y cuatro y el último lo gané en el de los cuarenta y cinco a los cuarenta y nueve: solo hubo uno en el que no gané. Casi todos han sido en Ansó, un pueblo de los Pirineos espectacular, con paisajes idílicos. Primero corremos 7,5 kilómetros, luego subimos 20 con la bici de montaña y acabamos esquiando otros 7,5 en un bosque con un circuito con mucho encanto. Todo eso en menos de dos horas. Estoy enamorada del entorno, es algo que me engancha mucho de la prueba.

–¿Cómo se prepara para competir?

–Depende. En la temporada de ciclocross hago muchas series de bici, también carrera. En la de triatlón, hago más series corriendo. Y en la de esquí… la nieve cada vez es más escasa, es un drama, así que hago lo que puedo. Normalmente, entreno seis días y hago uno de descanso activo.

–¿Es sencillo compaginar una rutina de actividad física tan exigente con su vida laboral? ¿Qué vinculación guardan la música y el deporte?

–El deporte complementa mi profesión de una forma natural. Mi trabajo es más intelectual, no requiere un esfuerzo físico, por lo que combina bien con la música. Creo que cada persona desarrolla su profesión conforme a su personalidad: yo soy disciplinada, me gustan los retos y tengo tesón, y eso intento aplicarlo tanto en el deporte como en la vida.

–Más allá de los éxitos, ¿qué le aporta el deporte?

–El deporte es un estilo de vida. Me ayuda a equilibrarme, a conocer sitios, gente, a experimentar en otro tipo de ámbitos. Además, me calma, soy de naturaleza nerviosa. El deporte me equilibra y la música saca mi parte creativa.

–En la montaña se viven situaciones límite. ¿Cómo consigue resistir?

–Siempre hay momentos duros. Trato de abstraerme y ser consciente de que existen y de que, si sigues hacia adelante, todo pasa. Cuando me duelen las piernas, intento tranquilizarme y continuar sin pensarlo demasiado, no darle importancia.

–¿Cuál ha sido su mejor momento compitiendo?

–Lo vivo de una manera muy natural, centrándome en el día a día. No valoro las cosas por la medalla. Mi mayor satisfacción es sentir que puedo hacerlo: lo más bonito está en las pequeñas cosas.