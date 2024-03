El deporte que arrasa en Asturias: "Su crecimiento no tiene techo"

Pablo Velasco (Oviedo, 50 años) ha vivido el apogeo del pádel en sus carnes como presidente de la Federación de Pádel del Principado de Asturias (FPPA). Después de trece intensos años de mandato, no va a seguir en el cargo. "Cumplí mi ciclo. Es buena que venga gente con ideas nuevas, y aguantar ciertas críticas desgasta, porque el que hace ruido es el que falta al respeto", explica Velasco, cuyo vínculo con el deporte de las seis paredes va más allá de su labor como presidente, pues ejerce también como agente de jugadores profesionales.

–¿El pádel es también el deporte con más crecimiento en Asturias?

–Mire, cuando llegué a la presidencia de la federación, no llegábamos a 300 licencias. Ahora estamos en 1.600. Tampoco había ninguna competición, ni liga ni circuito federado, por lo que no había alicientes para federarse. Hemos ido construyendo todo eso poco a poco durante estos años y, gracias al trabajo y al boom general que está viviendo el pádel, hemos conseguido crecer considerablemente, hasta el punto de que estamos a la par en número de licencias con el tenis: incluso algún año hemos llegado a tener más. Eso hace un tiempo sonaba increíble, a ciencia ficción.

–Parece que el auge del pádel no tiene fin.

–Yo no le veo techo al pádel. Llevo años diciendo que es difícil de creer lo que estamos creciendo en España, y sin embargo seguimos yendo a más. Después de la pandemia, aumentamos en un 20% en número de nuevos jugadores, y siguen apareciendo nuevos clubes, nuevas pistas…

–¿Qué factores explican el fulgurante desarrollo de su deporte en la última década?

–Hay varios componentes. A nivel profesional, como todos, es un deporte duro y difícil, que exige mucha preparación, disciplina y dedicación. Pero para los jugadores amateurs es muy agradecido, tiene características que lo hacen atractivo para el público general: es relativamente sencillo de practicar, físicamente no es excesivamente exigente, los espacios a cubrir en la pista no son muy grandes, no discrimina por edad ni sexo y, además, tiene un componente social muy importante. Al tener que ser cuatro personas para jugar, permite hacer amigos, se genera un ambiente lúdico alrededor de los partidos, te tomas la cerveza de después, haces una cena de equipo… en el pádel, muchas veces, los compañeros se acaban convirtiendo en amigos, y se le da un atractivo muy grande a un deporte que te permite desarrollar tu vida social alrededor de él.

–¿Cuándo veremos el pádel en unos Juegos Olímpicos?

–Para ser olímpico, debe haber un mínimo determinado de países en los que se juegue y una serie de requisitos que aún no se cumplen porque, aunque la expansión del pádel está siendo importante, no ha llegado aún a la mayoría de países del mundo. Pero estoy seguro de que superaremos esa barrera y acabaremos siendo olímpicos.

–El suyo es un deporte en el que la competición mixta, sobre todo a nivel amateur, es muy habitual.

–Sí, así es. Pero no solo es que puedan jugar juntos hombres y mujeres, sino que también, como decía antes, pueden competir personas de diferentes edades. El hecho de que puedas combinar, además, jugadores de distintos niveles, dentro de un orden, sin que los partidos resulten aburridos, permite juntar a gente de todo tipo, y eso es muy enriquecedor.

–Se tiende a pensar que muchos de los grandes jugadores de pádel provienen del tenis. ¿Es cierto?

–Cada vez ocurre menos. Al principio, los grandes jugadores de pádel sí que habían jugado antes al tenis, pero ahora son, digamos, jugadores puros de pádel. La técnica del tenis se puede aplicar al pádel, pero hay especialidades, como el rebote en las paredes, que son específicas del pádel y no se pueden extrapolar del tenis.

–¿Por qué no hay grandes jugadores asturianos de pádel?

–En Asturias, salvo excepciones, la situación del deporte es la que es: las estrellas que han surgido en la región lo han hecho gracias a su talento, sin contar con el apoyo de las instituciones. Los pocos tenistas de prestigio que tenemos, como Pablo Carreño, se han tenido que ir muy jóvenes para progresar.

–¿Volverá a haber un gran torneo de pádel en Asturias? El último, y único, fue el Open de Gijón de World Pádel Tour en 2016.

–No se volvió a hacer por cuestiones políticas. Es muy complicado que se vuelva a hacer, porque en España, después de la absorción de World Pádel Tour por parte de Premier Pádel (de propiedad qatarí), solo va haber cuatro pruebas.

–Hablaba de la fusión entre World Pádel Tour y Premier.

–Es perjudicial para España, porque perdemos cuota de poder dentro de la industria, pero estoy seguro de que Premier hará una gran labor de promoción del pádel, con una visión más internacional.

–¿Cuál es la situación económica de la Federación?

–Buena, saneada, a pesar de los pocos recursos que nos da el Principado a las federaciones. Hemos conseguido hacer lo que deseábamos sin ayuda externa. El que entre después de mí se va a encontrar remanente en el banco.

–¿El caso Rubiales?

–He ido a muchas pruebas con jugadores y nunca se me ocurriría tratar así a ninguna. El famoso piquito es inaceptable, no debe volver a suceder en un ambiente deportivo.